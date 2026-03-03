El Govern lamenta la falta de acuerdo que ha desembocado en el cierre de Agama pero respeta la decisión de los ganaderos

Archivo - El director general de Agricultura, Fernando Fernández - PARLAMENT - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha lamentado este martes la falta de acuerdo que ha desembocado en el cierre de Agama este 2026, que el Grupo Damm ha comunicado a los trabajadores, aunque ha asegurado que respeta la decisión de los ganaderos que no se han adherido a la propuesta para crear una empresa público-privada.

En un comunicado, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, ha reiterado su compromiso con el sector primario de las Islas y ha asegurado que continuará buscando soluciones y oportunidades que garanticen el futuro de la ganadería lechera y del conjunto de la cadena agroalimentaria del archipiélago.

El director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández, ha recordado que desde el momento en que la Conselleria tuvo conocimiento del anuncio del Grupo Damm sobre el cierre de la actividad de la planta de Agama en Mallorca, se iniciaron diversas reuniones y contactos para explorar todas las alternativas posibles.

La Conselleria manifestó a la empresa su interés por buscar soluciones y alternativas posibles para hacer posible continuidad de la planta Agama.

Así, hace aproximadamente seis meses, el Grupo Damm planteó a la Conselleria una propuesta para el traspaso de la totalidad de la industria de Agama al sector lácteo de Mallorca, con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad productiva y mantener la fabricación y comercialización de leche en la isla.

La Conselleria abordó esta propuesta considerándola una oportunidad estratégica para preservar una actividad clave para el sector primario mallorquín. Se hizo una valoración exhaustiva de los activos y se inició un proceso de negociación con iniciativa y voluntad constructiva, liderando el diálogo con todas las partes implicadas, según han explicado.

La base del proyecto contemplaba la creación de una empresa público-privada estructurada en tres pilares, una participación del 25 por ciento por parte del Govern; un 50 por ciento aportado por un inversor privado; y el 25 por ciento restante correspondiente a los trabajadores y a los ganaderos que suministraban leche al Grupo Damm.

Este esquema debía permitir dar continuidad a la industria, reforzar la cadena de valor y mejorar la viabilidad de las explotaciones lecheras vinculadas.

Sin embargo, los tres ganaderos que suministraban leche al Grupo Damm han decidido finalmente no adherirse a esta propuesta y optar por explorar otras alternativas para el futuro de sus explotaciones.

Dado que la participación del sector productor era esencial para el proyecto, la falta de acuerdo hacía inviable continuar con las negociaciones en los términos planteados.

La Conselleria ha reivindicado que ha actuado en todo momento con "responsabilidad, iniciativa y compromiso" con el sector, liderando un proceso que tenía como finalidad preservar la actividad industrial y el tejido productivo asociado.

Al mismo tiempo, el Govern respeta plenamente la decisión de los ganaderos y continuará al lado del sector lácteo, apoyando nuevas iniciativas y trabajando para reforzar la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones.