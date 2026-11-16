El Govern y Les Roches discuten la posibilidad de organizar formaciones y certámenes de gestión hotelera

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, en su visita a las instalaciones de Les Roches. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern y la escuela de gestión turística Les Roches han debatido sobre la organización de actividades de formación continua para profesionales en activo y la opción de participar en certámenes de gestión hotelera.

Este es uno de los temas que han tratado los representantes del Ejecutivo y la entidad formativa, durante la visita que han hecho este lunes a la sede de Les Roches en Marbella.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha explicado que al encuentro ha asistido el conseller del ramo, Jaume Bauzà, la directora del Consorcio Escuela de Hotelería de Baleares (EHIB), Maria Llompart, y la directora de la EHIB en Eivissa, Pepa Costa.

El encuentro supone corresponder a la visita realizada el pasado mes de abril por los responsables de Les Roches a Palma, en la que se formalizó un acuerdo de colaboración entre ambas entidades coincidiendo con el 30º aniversario de la EHIB.

La jornada ha contado con la asistencia del CEO Global de Les Roches, Carlos Díez de la Lastra, el director del campus de Marbella, Mano Soler, y miembros de los equipos académicos de ambas instituciones.

Durante el recorrido por el campus y la posterior sesión de trabajo, las delegaciones también han abordado las propuestas técnicas previstas para el curso 2026-2027 como la articulación de itinerarios académicos y vías de acceso a estudios superiores para el alumnado de la EHIB y la UIB.