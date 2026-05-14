El Govern licita el concurso para ceder solares municipales a empresas para construir casi 400 viviendas de alquiler

Archivo - Viviendas en construcción en Sa Ràpita, en una foto de archivo. - TERRAFERIDA - Archivo

PALMA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha publicado la convocatoria del concurso para la cesión de solares públicos a la iniciativa privada para la construcción de cerca de 400 viviendas protegidas, a través del programa 'Construir para alquilar'.

Estos inmuebles se ubicarán en diferentes municipios adheridos a la iniciativa del Govern, en parcelas cedidas por los ayuntamientos de Andratx, Santanyí, Felanitx e Eivissa, según ha explicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

En el marco de este programa, varios ayuntamientos --como Palma, Calvià y Santa Eulària des Riu-- también tramitan otros procedimientos para la construcción de vivienda asequible en sus municipios.

En total, con estas iniciativas se encuentran en planificación más de 2.200 viviendas, destinadas a ciudadanos residentes en Baleares. Este es uno de los ejes del plan de choque del Govern --en total hay más de 7.000 viviendas asequibles proyectadas para residentes-- en colaboración con varios ayuntamientos.

Con la publicación de la convocatoria del Govern, impulsada por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, se abre el concurso para la constitución y transmisión del derecho de superficie sobre solares que han sido cedidos por los ayuntamientos al Ibavi para la construcción, explotación y gestión de viviendas protegidas en régimen de alquiler con unos precios máximos fijados.

Se trata de ocho parcelas donde se prevé la construcción de cerca de hasta un máximo de 387 viviendas, distribuidas en los municipios de Eivissa --216--, Andratx --117--, Santanyí --49-- y Felanitx --cinco--.

Con vistas a la adjudicación cada ayuntamiento ha determinado unas condiciones específicas de acceso preferente, a través del Registro de demandantes de vivienda protegida, junto con los criterios generales de la normativa vigente para acceder a una vivienda protegida, como los cinco años de residencia en Baleares.

En el caso del Ayuntamiento de Eivissa, se ha establecido un mínimo de diez años de residencia en el municipio y una reserva del 25% de las viviendas para jóvenes menores de 35 años, para optar a las 216 viviendas previstas en dos parcelas municipales --108 viviendas en cada una de ellas--. Estos terrenos los ha cedido el Consistorio a este programa y se encuentran situadas en la calle Sant Francesc de ses Salines y en la calle Canàries.

En el caso de Andratx, también se solicitarán diez años de residencia en el municipio, entrar en alguna de las 117 viviendas protegidas que se prevén en dos parcelas en el Camp de Mar. Estas se diividen entre la calle Taula --103 viviendas previstas-- y la avenida Gabriel Covas Alemany --14--.

En Santanyí, se han determinado cinco años de residencia en el municipio y una reserva del 50% para jóvenes menores de 35 años, para las 49 previstas en tres promociones en Cala d'Or y Portopetro, en las calles Comellars --28 viviendas-- y Sa Guàrdia Vella --siete y 14 viviendas--. En Felanitx se ha optado por los diez años de residencia y el 100% de las viviendas para menores de 35 años, de una promoción de cinco viviendas en Portocolom en la calle Tintorera.

Sin embargo, cabe señalar que las propuestas que se presenten podrán variar ligeramente este número de viviendas, sin superar los máximos permitidos por las diferentes normativas vigentes.

Mediante este concurso, se prevé la transmisión del derecho de superficie por un periodo de 75 años y, al finalizar este plazo, los terrenos y las viviendas revertirán al Ibavi. La convocatoria se licita en tres lotes: uno con las promociones de Eivissa, otro con las de Andratx y un tercero con las de Santanyí y Felanitx.

Las empresas adjudicatarias deberán redactar los proyectos, tramitar las autorizaciones, ejecutar las obras de las viviendas protegidas y podrán explotar la gestión de los alquileres. El plazo previsto para esta convocatoria para la entrega de la documentación de las ofertas es de 70 días.

Los criterios que se seguirán para la adjudicación de los contratos para la construcción y gestión de las viviendas protegidas de este programa incluyen, por orden de importancia, la propuesta arquitectónica, la reducción de los plazos de ejecución, las propuestas de mejoras técnicas y económicas, las propuestas de mejoras de gestión y mantenimiento, la propuesta del estudio de viabilidad y la propuesta del proceso constructivo. El plazo para entregar los proyectos, una vez firmado el contrato, es de tres meses.