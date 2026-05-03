El Govern licita el proyecto de ampliación y mejora de la depuradora de Vilafranca de Bonany por cerca de 236.000 euros

Imagen de la depuradora de Vilafranca de Bonany. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha iniciado el expediente para contratar el servicio de redacción del proyecto de ampliación y mejora del tratamiento de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Vilafranca de Bonany, con un presupuesto base de casi 236.000 euros.

Esta actuación tiene como objetivo adaptar y modernizar las instalaciones existentes para optimizar su funcionamiento y mejorar la calidad del tratamiento de las aguas residuales, al reforzar "la sostenibilidad del sistema de saneamiento y la protección del medio ambiente".

En un comunicado, la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha explicado que la financiación se tramitará mediante el canon de saneamiento, con carácter plurianual entre los ejercicios 2027 y 2029.

El inicio de este expediente permite avanzar en la planificación de una actuación estratégica para el municipio, paso previo a la futura ejecución de las obras de ampliación y mejora de la instalación.