El Govern licita la remodelación de la desaladora de la Bahía de Palma con un presupuesto de casi 59 millones de euros

Archivo - Planta desalinizadora de Palma. - CONSELLERIA DEL MAR Y DEL CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y Ciclo del Agua ha licitado el expediente para la remodelación integral de la desaladora de la Bahía de Palma, junto con el servicio de explotación y mantenimiento de la instalación, con un presupuesto de casi 59 millones de euros, con cargo al factor de insularidad.

Se trata de una actuación estratégica sobre una infraestructura clave para el abastecimiento de agua en Mallorca, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa.

Esta desaladora entró en funcionamiento en el verano de 1999 y su producción está orientada a garantizar el abastecimiento urbano de los municipios de Palma, Calvià y Andratx, principalmente. Su antigüedad hace necesaria una intervención con profundidad.

La planta, con una capacidad actual de producción cercana a los 42.000 metros cúbicos (m3) diarios debido a las limitaciones de su estado actual, se actualizará para alcanzar los 63.000 m3 al día nominales.

Así, se adaptará la infraestructura a las producciones históricamente demandadas para optimizar equipos y funcionamiento. Pasará de las actuales nueve líneas de 7.000 m3 a una configuración de cinco bastidores que, manteniendo la versatilidad de producción, permitirá optimizar los sistemas y mejorar la eficiencia y el rendimiento.

Según han explicado, aunque todos los equipos serán renovados o mejorados, se dedica un capítulo especialmente relevante a la fiabilidad eléctrica, uno de los puntos débiles de la planta hasta ahora.

Para ello, se instalará un nuevo transformador con la potencia de los dos actuales conectados en serie, además de otro adicional de reserva.

Finalmente, se instalarán los sistemas más modernos de recuperación de energía de la salmuera disponibles en el mercado, situando a esta planta entre las de menor consumo energético por metro cúbico producido en España, han destacado.

De este modo, la nueva configuración del proceso de desalación permitirá mantener la capacidad de producción actual, reducir el consumo energético y mejorar la calidad del agua tratada.

La Conselleria ha resaltado que la modernización de esta infraestructura reforzará la garantía de suministro y aumentará la disponibilidad y la resiliencia del sistema, asegurando el abastecimiento actual y permitiendo afrontar nuevas necesidades en el futuro próximo.

El contrato se articula mediante una modalidad mixta que incluye tanto la ejecución de las obras como la explotación de la planta durante su desarrollo. El contrato de operación tendrá una duración inicial de tres años, prorrogable hasta cinco. El plazo de finalización para la presentación de ofertas es el 12 de mayo.