El Govern lleva a cabo por primera vez una actividad para apoyar a los familiares cuidadores - CAIB

PALMA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal ha llevado a cabo por primera vez una actividad dirigida a apoyar a los familiares cuidadores.

Se trata de 'Cuidarte para Cuidar', una iniciativa con la que se ha buscado ofrecer a los familiares cuidadores un espacio de alivio emocional donde expresarse y compartir vivencias con otras personas que se encuentran en situaciones similares.

Esta primera edición, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, se ha llevado a cabo en el Casal de Barri Joan Alcover de Palma.

En estas sesiones se han tratado aspectos como el duelo por el diagnóstico, el 'mindfulness' para reducir el estrés, la culpa, la vergüenza y la autocompasión, los pensamientos pegajosos y la defusión.

También la regulación emocional y la ventana de tolerancia, la comunicación y los límites a la familia, los valores y el cuidado sostenible, y el cierre y el plan de mantenimiento personal.

El próximo otoño tendrá una segunda edición en Ca na Camel·la (Manacor). Consta de una estructura de ocho sesiones de dos horas cada una con grupos de un máximo de 14 participantes.