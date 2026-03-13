El Govern mantendrá el personal del servicio de memoria tras la derogación de la ley autonómica

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Goierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern - CAIB

PALMA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Goierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha subrayado que el servicio de memoria mantendrá el personal actual tras la derogación de la ley de memoria democrática.

Así lo ha dicho la también vicepresidenta segunda en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha actuado como portavoz del Ejecutivo, tras ser preguntada por los cambios que pueda suponer la eliminación de esta norma.

Estarellas ha defendido que el Govern tiene una ruta "bien trazada" en materia de memoria desde el inicio de la legislatura y que "así seguirá", a pesar de la derogación de la ley, que se hizo efectiva el pasado martes.

"A nivel de acción política la parte más afectada entre comillas está cubierta por la ley nacional, que es la parte más sancionadora o más de persecución de según qué tipo de delitos", ha sostenido.

Además, según la vicepresidenta, uno de los temas principales que se aborda en las conferencias sectoriales en materia de memoria es la recuperación de personas desaparecidas. Una cuestión en la que, ha remarcado, el Govern sigue trabajando.