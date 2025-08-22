El Govern mantiene su no a la condonación de deuda pese a los reclamos de la oposición para que la acepte

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consell de Govern, en el Consolat del Mar, a 30 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern mantiene su rechazo a la condonación de deuda propuesta por el Ministerio de Hacienda para las comunidades autónomas, que en el caso de Baleares asciende a 1.741 millones de euros, pese a que en los últimos días la oposición la ha pedido que la acepte.

Lo ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern el portavoz del Ejecutivo Autonómico, Antoni Costa.

"El posicionamiento del Govern en relación a la conocida condonación de deuda, que de facto es la asunción de la deuda por parte del Gobierno, no ha cambiado en el tiempo. Es exactamente la misma que trasladamos desde el primer momento", ha dicho.

Aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "saque el tema de tanto en cuanto, cuando conviene", ha considerado, el Gobierno "no sabe cuándo aprobarán" la condonación de deuda. "Dicen que en septiembre, veremos... A lo mejor el año que viene todavía hablamos de este tema", ha deslizado.

Tanto el PSIB como MÉS per Mallorca, después de que en los últimos días el Ejecutivo central detallara las cuantías que se le condonarán a cada comunidad autónoma, habían reclamado al Govern que aceptara la medida.

El también vicepresidente autonómico ha considerado que, al revés de con lo que sucede con la quita de deuda", "se habla poco y se tendría que hablar más" de la reforma del sistema de financiación.

"Pero la ministra Montero de eso no habla. Y de esto sí que nos gustaría hablar", ha zanjado Costa.