El Govern mejora la coordinación entre consellerias para que las políticas de juventud no sean aisladas. - CAIB

PALMA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reunido este jueves a las principales áreas implicadas en políticas de juventud para avanzar en medidas concretas que mejoren el día a día de los jóvenes, especialmente en ámbitos como el acceso a la vivienda, el empleo, la salud mental o las oportunidades de formación y que, entre otras cuestiones, mejore la coordinación entre todas las consellerias para que las políticas dirigidas a jóvenes no sean aisladas.

La reunión, presidida por la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha contado con la participación los responsables de áreas como trabajo, educación, salud, vivienda o movilidad, además del Consejo de la Juventud.

Durante la sesión se han puesto en común las principales actuaciones que el Govern está impulsando en materia de juventud y se ha avanzado en el Plan Estratégico de la materia, que permitirá ordenar y reforzar medidas en ámbitos como facilitar la emancipación de los jóvenes, mejorar sus oportunidades laborales, reforzar la atención a la salud mental e impulsar el acceso a actividades de ocio, cultura y deporte.

Además, se ha trabajado en mejorar la coordinación entre todas las consellerias para que las políticas dirigidas a jóvenes no sean aisladas, sino que formen parte de una estrategia común y coherente.

"La realidad de los jóvenes no depende de una sola conselleria. Por eso trabajamos de forma conjunta para dar respuestas reales a sus principales preocupaciones", ha señalado Sandra Fernández.

La Comisión Interdepartamental de Políticas de Juventud es el órgano que permite precisamente esta coordinación entre áreas del Govern, para asegurar que todas las decisiones tengan en cuenta el impacto en las personas jóvenes.