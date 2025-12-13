El Govern se muestra "satisfecho" con el acuerdo cerrado por la UE sobre el reparto de cuotas pesqueras

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet. Archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern se ha mostrado "satisfecho" con el acuerdo cerrado este sábado, de madrugada, por la Unión Europea, sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias que permite mantener los días de faena de 2025 a la flota española en el Mediterráneo, 143 días, condicionado a mantener medidas de compensación.

Así lo ha expresado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, a Europa Press, en las que ha apuntado que "si bien la propuesta inicial de Baleares partía ya de una propuesta ya un poco mejor de las que se hacían en el resto de España, al final estos 143 días son buenos para la flota pesquera de Baleares".

"Esto demuestra", además, en palabras de Simonet, "un cambio de talante en la Comisión Europea, desde que ha entrado el nuevo comisario", y, también, ha continuado, "las gestiones hechas desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con el apoyo de las comunidades autónomas". "Esperemos que esto redunde en una seguridad de la flota pesquera", ha subrayado el conseller.

Asimismo, Simonet ha considero importantes los anuncios hechos por el nuevo comisario de revisar el reglamento de pesca y el programa de pesca del mediterráneo occidental.

Según el conseller, "en ello es en lo que hay que seguir trabajando para no tener que pasar esta angustia anualmente a final de año", cuando "no se sabe que se podrá hacer".

En resumen, se trata de "buenas noticias para el sector primario", ha considerado finalmente el conseller Joan Simonet, quien ha concluido sus declaraciones, invitando a todos a "consumir estas fiestas y durante todo el año mucho pescado de Baleares".