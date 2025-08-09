El Govern multa con 6.001 euros a la productora que grabó el videoclip de Katy Perry en el Parque Natural de Ses Salines

La sanción fue abonada a principios de este año, en el mes de febrero, por parte de la productora implicada

El Govern ha multado con 6.001 euros a la productora encargada de grabar el videoclip de 'Lifetimes', de la cantante estadounidense Katy Perry, por filmar en una zona protegida el Parque Natural de Ses Salines, a finales de julio de 2024, sin autorización.

Según ha informado 'Diario de Ibiza' y ha confirmado Europa Press, el Govern ha sancionado a la empresa responsable de la filmación. El Ejecutivo autonómico ha impuesto a ésta una multa que asciende a 6.001 euros al considerar lo ocurrido una falta "grave" pero no haber podido aplicar agravante porque "no hubo daños ambientales".

El Govern inició el verano pasado actuaciones previas de investigación por la grabación de este vídeo, para el que la empresa no había pedido autorización a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural para llevar a cabo el rodaje, y, durante el cual se accedió a una zona de exclusión, donde está prohibido el paso.

LA SANCIÓN HA SIDO ABONADO A PRINCIPIOS DE ESTE AÑO

Según ha informado asimismo 'Diario de Ibiza' y ha confirmado Europa Press, después de que la administración autonómica comunicara la sanción, la empresa abonó el importe. De este modo, la multa fue ya abonada a principios de este año, en el mes de febrero.