Govern, Muro y Santa Margalida desbloquean el proyecto para la nueva depuradora de Ca'n Picafort-Platja de Muro. - CAIB

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha mantenido este viernes una reunión de seguimiento, puesta en común y consenso sobre el proyecto de la nueva depuradora de Ca'n Picafort - Platja de Muro, en la que se ha acordado una solución compartida con los ayuntamientos de Muro y Santa Margalida para desbloquear definitivamente esta infraestructura estratégica.

En el encuentro, celebrado en la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, han participado los alcaldes de Santa Margalida, Martí Àngel Torres, y de Muro, Miquel Porquer, así como el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el gerente de Abaqua, Emeterio Moles, según ha indicado la Conselleria en nota de prensa.

El proyecto, presentado por el Ministerio, incluirá todas las infraestructuras necesarias para dar una respuesta integral al saneamiento de estos dos importantes núcleos costeros, poniendo fin a una problemática histórica. La inversión global prevista supera los 50,8 millones de euros.

La propuesta acordada contempla la construcción de una nueva estación de uso compartido, ubicada entre los términos municipales de Santa Margalida y Muro, diseñada para tratar de forma conjunta las aguas residuales de Ca'n Picafort y Platja de Muro. La instalación contará con tecnología avanzada de depuración, que permitirá obtener un efluente de alta calidad.

Además, el sistema incorpora las conexiones en alta necesarias para transportar las aguas residuales desde ambos municipios hasta la nueva planta, así como la eliminación de infraestructuras obsoletas, incluida la actual depuradora.

En este sentido, el diseño del proyecto se ha realizado con criterios de máxima protección ambiental, garantizando la compatibilidad con espacios de alto valor ecológico como s'Albufera y contribuyendo a preservar la calidad de las aguas de la bahía de Alcúdia.

Lafuente ha destacado que esta actuación permitirá dar una solución definitiva a las necesidades de saneamiento de la zona, con un planteamiento acordado entre administraciones que aporta seguridad y viabilidad al proyecto.

Además, ha señalado que se trata de una infraestructura estratégica que no solo mejora el tratamiento de las aguas residuales, sino que incorpora criterios de sostenibilidad y respeto por el entorno natural.

Asimismo, ha subrayado que haber alcanzado este consenso con los ayuntamientos era un paso imprescindible para avanzar y responder a una demanda histórica del territorio, con una solución equilibrada desde el punto de vista técnico, ambiental y territorial.