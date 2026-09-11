El Govern organiza tres días de cultura, tradiciones y gastronomía con la Feria de septiembre de las casas regionales

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Xesca Ramis, haciendo una paella durante su visita a la feria. - CAIB

PALMA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha organizado la Feria de septiembre de casas y centros regionales de Baleares, un encuentro que ha convertido el Parc de la Mar en un punto de encuentro de culturas, tradicionales y gastronomía entre este viernes y domingo.

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local ha detallado en un comunicado que la feria abre de 10.00 a 23.30 horas y ofrece una programación para todos los públicos con música, danza, folclore, actividades infantiles y una feria del tapeo.

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlament, Xesca Ramis, ha asistido este viernes a la feria, donde ha saludado a los representantes de las distintas casas y centros regionales participantes.

En esta edición participan nueve casas y centros regionales, que son la Casa Regional Valenciana en Baleares, el Hogar Canario en Baleares, la Casa Regional de Murcia en Mallorca, la Asociación Amigos Rocieros en Baleares, Artea Euskal Etxea de Mallorca, la Casa de Andalucía en Baleares, la Casa Regional Madrileña en Baleares, el Centro Gallego de Mallorca y la Falla El Toro-Casa de Valencia en Calvià.

Uno de los principales atractivos es la feria del tapeo, que permite descubrir la gastronomía de diferentes territorios a través de las propuestas de las casas participantes.

Cada entidad elabora tapas y platos tradicionales de su tierra y ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer diferentes sabores y recetas y, a su vez, acercarse a las tradiciones y cultura de cada comunidad.

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

La programación arranca este viernes con los Xeremiers de s'Estació con una actuación a las 17.30 horas. Dos horas después, a las 19.30 horas, Yola's Slaves ofrece un show de pop-rock.

El sábado será el día con más actividades. A las 11.30 horas actuarán Las Flamenkitas de Nova Son Cotoner y, a las 12.30 horas, la Escola Calabruix Mallorca ofrecerá una muestra y baile popular.

La tarde continuará con propuestas para todos los públicos. A las 17.00 horas, Kleo y Nina presentarán el cuentacuentos infantil 'Una aventura inolvidable'.

A las 17.30 horas actuará la Asociación Cultural Alma Flamenca de Calvià, mientras que a las 19.00 horas Sa Sini Consell ofrecerá una actuación de ball de bot. La jornada acabará a las 22.00 horas con Glasford, con música pop-reggae.

El domingo la feria continuará con dos propuestas familiares. A las 11.30 horas actuará Pachawans, con un espectáculo de batucada. Una hora más tarde, a las 12.30 horas, llegará la animación infantil con 'Los Exploradores Mallorquines'.