El Govern otorga en Ibiza las cruces al mérito policial, así como otros reconocimientos a varios policías - CAIB

IBIZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Instituto de Seguridad Pública de Baleares (Ispib), ha otorgado este lunes, en el Teatro España de Santa Eulària des Riu, seis cruces al mérito policial con distintivo verde, junto con otros premios y condecoraciones, a las policías locales de Ibiza y Formentera y a agentes de otros cuerpos de seguridad.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en una nota de prensa, la ceremonia ha sido presidida por la vicepresidenta segunda del Govern y consellera Antònia Maria Estarellas. Asimismo, han asistido al acto el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y la alcaldesa de Santa Eulària des Riu, municipio anfitrión, Carmen Ferrer, entre otras autoridades y personalidades.

Las seis cruces al mérito policial con distintivo verde se han concedido en reconocimiento a una actitud e implicación ejemplares. Los galardonados de este año son la jefa de la Policía Local de Ibiza, Sonia María Bea Blanco; los policías locales de Sant Josep Juan Carlos Sánchez Escorza y Javier Serra Torres; el subinspector de la Policía Nacional Fernando Luis Suárez Pérez; el sargento de la Guardia Civil Alejandro José Martínez Martínez; el guardia civil destinado en Ibiza Isidro Ramón Gil Ramos y el jefe del puerto de Sant Antoni, César Pavón Villacampa.

De este modo, se pone en valor la labor de agentes que han dirigido, desarrollado y ejecutado sus funciones de forma ejemplar y, en muchas ocasiones, por encima de su categoría o puesto de trabajo, con el único objetivo del bien común, en beneficio de la Policía Local y del bienestar de la ciudadanía.

Además de las cruces al Mérito Policial, también se ha concedido una condecoración honorífica a la Escuela de Motociclismo de Ibiza. Se trata de un reconocimiento que se otorga a personas y entidades ajenas a los cuerpos de Policía Local por su dedicación y entrega en beneficio de los objetivos de estos cuerpos.

Asimismo, se ha otorgado una mención especial a Vicenta Torres Planells en reconocimiento a su colaboración durante las prácticas realizadas en el Parque Infantil de Tráfico del Consell de Ibiza. Se ha destacado su implicación y sus excelentes prácticas en la creación de un entorno de trabajo positivo, tanto con los agentes de educación vial de Ibiza como con el alumnado, así como su firme compromiso con el desarrollo del Programa de Educación Vial de Baleares.

Por último, durante el acto de entrega de estos premios y condecoraciones, también se han entregado los sellos de calidad profesional correspondientes a los programas de Educación Vial y de Policía Tutor, organizados por el Govern. Han recibido estos sellos de calidad 14 policías locales, así como el Consell de Formentera y los municipios ibicencos de Santa Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni de Portmany e Ibiza.