El Govern participa en la World Olive Oil Exhibition para proyectar los aceites de calidad de Baleares

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural participa en la World Olive Oil Exhibition - CAIB

PALMA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural participa por segundo año consecutivo en la World Olive Oil Exhibition, la feria internacional dedicada al aceite virgen extra que se celebra en Ifema, en Madrid.

El objetivo es reforzar la proyección exterior de los aceites de calidad de Baleares, abrir nuevos mercados y consolidar el posicionamiento del producto local en el ámbito nacional e internacional.

Así, se han organizado distintas catas dirigidas a público profesional para dar a conocer la singularidad y excelencia de los aceites baleares, según ha destacado la Conselleria en una nota de prensa.

En este sentido, el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Loca, Joan Llabrés, ha subrayado que esta feria es "un escaparate internacional de primer nivel para los aceites de las Islas Baleares, que compiten con los mejores del mundo tanto por sus parámetros analíticos como por sus cualidades organolépticas.

A su entender, la participación en ferias especializadas como esta es clave para seguir impulsando la internacionalización del sector balear y generar nuevas oportunidades comerciales para los productores.

En esta edición, han subrayado, el Aceite de Menorca adquiere un protagonismo especial al ser la primera indicación geográfica protegida (IGP) de España con producción cien por cien ecológica, un elemento diferencial que refuerza su posicionamiento en el mercado.

Durante la cata se presentan tres aceites de la IGP Aceite de Menorca --Al Parico, Son Felip y Morvedra--, así como un aceite de la Aceite de Mallorca, procedente de la finca Treurer.

Las presentaciones corren a cargo del experto en producción de aceites de calidad Faustino Corral Berbel y del gerente de la DOP Aceite de Mallorca, Xisco Blas.

Desde la Conselleria han señalado que en 2024 se comercializaron un total de 221.915 litros de aceite con la DOP Aceite de Mallorca, una cifra condicionada por la reducción de producción de la campaña anterior.

Por el contrario, la campaña 2024-2025 ha registrado una producción de 5.381 toneladas de aceituna destinadas a la elaboración de aceite, con un volumen total de 734.000 litros producidos. De este total, se prevé que 506.000 litros se comercialicen bajo el sello de la DOP.

Actualmente, el 80 por ciento del aceite con DOP Aceite de Mallorca se comercializa en Baleares, un 7 por ciento en el resto de España y un 13 por ciento en el mercado exterior.

En concreto, Alemania concentra el 57 por ciento de las exportaciones, seguida de Suiza (15 por ciento) y Japón (13 por ciento), mientras que el 15 por ciento restante se distribuye a otros países.