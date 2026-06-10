El Govern pide ayudas para Baleares en las subvenciones estatales para construcción industrializada de vivienda

Archivo - El Govern inicia la consulta pública previa del nuevo decreto de control de calidad de la edificación - CAIB - Archivo

PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reclamado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la incorporación de ayudas específicas para Baleares en el nuevo Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) de la Industrialización de la Vivienda que tramita el Gobierno para fomentar la construcción de vivienda asequible mediante sistemas industrializados, y, así, poder contribuir a generar más vivienda asequible para residentes en las Islas.

En un comunicado, la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha explicado que ha trasladado esta reivindicación en el trámite de consulta pública previa para la elaboración de las bases reguladoras de las futuras subvenciones estatales del Perte para la industrialización de la vivienda. El Govern reclama así que se incorporen ayudas adicionales para Baleares para compensar los sobrecostes derivados de las desventajas estructurales que provoca la insularidad.

La Conselleria ha expresado su apoyo a los objetivos del Perte, orientados a incrementar la oferta de vivienda asequible, acelerar los procesos constructivos, modernizar el sector y avanzar hacia modelos más sostenibles y eficientes, si bien ve "imprescindible" que el diseño de las nuevas ayudas tenga en cuenta las particularidades de Baleares para evitar que la condición insular suponga una "desventaja competitiva" frente a los territorios peninsulares.

El Govern recuerda que la Constitución Española y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea reconocen la insularidad como "una desventaja estructural que requiere de medidas compensatorias para equiparar las islas a los territorios continentales". "Dichas medidas no suponen un privilegio sino una corrección a los desequilibrios explícitamente reconocidos por el derecho español y europeo", expone el Govern en la carta remitida por el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, quien también ha defendido la reclamación en una reunión celebrada este martes en Madrid con responsables del Ministerio.

El Govern expone que Baleares soporta sobrecostes asociados al transporte marítimo y aéreo por el hecho de ser un territorio insular, con "costes logísticos que pueden llegar a duplicar los existentes en la Península, situación que se ve agravada en Menorca, Eivissa y Formentera por los efectos de la doble y triple insularidad y a la que actualmente se suma el contexto general de encarecimiento de precios y su impacto en el sector del transporte a causa de la guerra en Oriente Medio".

En este contexto, y en lo referido al sector de la construcción y al objetivo de fomentar la vivienda asequible, el Govern advierte de que los costes de la insularidad tendrán una incidencia directa en la implantación de la construcción industrializada, un modelo que depende en gran medida del transporte de módulos prefabricados, paneles estructurales y otros elementos constructivos de gran formato. En el caso de Baleares, estos componentes deben trasladarse por vía marítima, lo que incrementa el coste final de las promociones y dificulta la competitividad del sistema constructivo.

Por todo ello, la Conselleria propone al Ministerio la creación de una línea específica de ayudas complementarias para las islas destinada a compensar los costes logísticos asociados al transporte de materiales y componentes industrializados hacia los territorios insulares. La propuesta plantea que estas ayudas se calculen a partir de criterios objetivos y verificables relacionados con el coste real del transporte, incluyendo fletes, tasas portuarias, manipulación y otros recargos.

Asimismo, el Govern solicita que estas ayudas sean compatibles con el resto de líneas previstas en el Perte impulsado por el Gobierno y que puedan aplicarse a las promociones sujetas a algún régimen de protección pública, con el objetivo de favorecer la construcción de vivienda asequible. También plantea que, en caso de establecerse ayudas genéricas para España, las intensidades de ayuda sean superiores en los territorios insulares para compensar las desventajas derivadas de su situación geográfica, de acuerdo con el principio de equilibrio territorial.

Con esta propuesta, el Govern defiende que incorporar esta especificidad en las bases reguladoras para dotar de ayudas adicionales para las islas permitirá garantizar una implantación efectiva de la construcción industrializada en la comunidad, corregir desequilibrios territoriales reconocidos por la legislación española y europea, y contribuir a aumentar la oferta de vivienda asequible en las islas, objetivo principal de todas las medidas del plan de choque del Govern para facilitar vivienda a precios accesibles a ciudadanos residentes en las islas.