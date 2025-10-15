El Govern pide conocer qué actuaciones lleva a cabo Frontex en la zona de Baleares

Desde la Delegación del Gobierno indican que las tareas realizadas por la agencia se enmarcan en su despliegue en el Mediterráneo occidental

PALMA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha pedido al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que explique qué actuaciones concretas han llevado a cabo los agentes de Frontex en el área del archipiélago.

Rodríguez, durante su comparecencia de este martes en la Comisión Mixta sobre Insularidad, aseguró que desde el pasado febrero la agencia europea ha operado con mayor incidencia en la zona marítima que comprende la ruta migratoria entre Argelia y Baleares.

Desde la Delegación del Gobierno han indicado que estas actuaciones se enmarcan en el despliegue que Frontex tiene en el Mediterráneo occidental, no de forma específica en Baleares, y siempre en colaboración con las autoridades españolas para el control de las fronteras.

Estas pueden ser, según la normativa de la propia agencia europea y ejemplificó Rodríguez en el Senado, el monitoreo aéreo para el reconocimiento de pateras en posible peligro, entre otras.

A raíz de las declaraciones Rodríguez, fuentes de la Dirección General de Inmigración y Cooperación al Desarrollo se han preguntado si el delegado asume que la operación Indalo "incluye también Baleares".

Las citadas fuentes han dicho desconocer si algún medio aéreo ha sobrevolado cerca del archipiélago y, en el caso de que así sea, han pedido al Gobierno que les dé acceso o les facilite información "sobre las hojas de vuelo o marítimas".

"Es necesario que se explique bien. ¿A qué se refiere exactamente? Que faciliten una copa de la petición y de los medios que se han desplegado", han reclamado.

Tanto desde la Delegación del Gobierno como un portavoz de Frontex han confirmado que no hay ningún agente de la agencia europea desplegado como tal en Baleares.

MÁS INCIDENCIA DESDE FEBRERO

Según explicó Rodríguez durante su comparecencia en el Senado, en noviembre del año pasado, y tras la petición del Govern, el Gobierno pidió que el trabajo que Frontex hacía en las costas del Mediterráneo occidental, concretamente en las costas del Levante español y Baleares, "pudiera tener una incidencia en la zona del mar balear hacia Argelia".

"Y así lo es desde febrero de 2025", aseveró el delegado del Gobierno en el archipiélago.

"Cuando se sigue insistiendo en que el Gobierno de España no pide Frontex o que Frontex puede significar casi una nueva frontera que pudiera impedir la llegada de pateras no se está atendiendo a la verdad. Y el problema es que se sabe y que se quiere instalar en la ciudadanía una sensación de que Frontex puede levantar una frontera en el Mediterráneo que devuelva a las pateras a su origen, y eso no es así", defendió Rodríguez.

El delegado también explicó que las labores de la agencia europea pueden ser, entre otras, la colaboración con medios aéreos en la detección de las pateras. No obstante, puntualizó que estas labores son mucho más difíciles de llevar a cabo en la zona de Baleares que, por ejemplo, en la de Canarias.

"Hablamos de pateras de seis metros de eslora, con una trazada mucho más complicada de localizar que los grades cayucos", matizó.