El Govern pide al Gobierno de España la devolución de los más de 300 menores argelinos tutelados en las Islas

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en el Consolat de Mar. Archivo. - CAIB - Archivo

IBIZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico se suma a la petición del Consell Insular de Ibiza de pedir al Gobierno de España la devolución de los más de 300 menores argelinos tutelados en las Islas.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la presidenta Prohens ha explicado que el Consell Insular de Ibiza ha aprovechado el procedimiento de repatriación de siete menores argelinos desde Ibiza, iniciado a petición de Argelia, para solicitar la devolución de los más de 70 menores que tiene tutelados la institución.

La presidenta Prohens ha indicado que desde el Govern balear se suman a esta petición y piden también la devolución de los 304 menores argelinos que están tutelados a día de hoy en las Islas.

"Las administraciones debemos trabajar para que estos menores estén con sus padres", ha señalado la dirigente autonómica.