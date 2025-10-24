Fiscalía tramita la repatriación de siete menores migrantes que llegaron a Ibiza en una embarcación en septiembre

PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía española está tramitando la repatriación de siete menores migrantes que llegaron solos a Ibiza en una embarcación a motor a principios de septiembre.

El inicio del trámite tiene lugar después de que así se lo trasladara al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su homólogo argelino, Said Sayud, en la reunión que mantuvieron el pasado lunes.

Tras aquel encuentro, Grande-Marlaska explicó el procedimiento iniciado por la Fiscalía, responsable de coordinar todas las actuaciones y analizar la documentación remitida por las autoridades argelinas.

Se trata de un grupo de siete argelinos que llegó a Platja d'en Bossa el pasado 3 de septiembre a bordo de una embarcación a motor que fue detectada por el servicio de salvamento de la playa y que se notificó a la Policía Local. Los varones fueron más tarde localizados por los agentes en las inmediaciones y fueron puestos a disposición de la Policía Nacional. Fuentes de la Fiscalía han señalado que no hay constancia de que la embarcación, como se apuntó, fuera robada.

Las últimas estadísticas de llegadas irregulares de migrantes a España tanto por vía marítima como terrestre arrojan un descenso del 35,9% hasta el 15 de octubre. El descenso a Canarias por vía marítima es notable, al marcar una caída del 59%, si bien las llegadas irregulares a la Península y Baleares, la conocida 'ruta argelina', arrojan un aumento del 22% con respecto al año anterior, al anotar 12.252 llegadas --6.104 sólo hasta las islas, es decir, un 75% más--.

"NO LO PODEMOS VALORAR EN NEGATIVO"

Preguntado por este tema en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha reconocido "no tener mucha más información" al respecto.

Sí que ha recordado que está previsto que representantes del Govern mantengan próximamente una reunión con el embajador de Argelia en España, Abdelfetá Daghmun, después de que se pospusiera debido a las inundaciones en Ibiza de principios de mes.

En ese encuentro, ha considerado Costa, podrán "saber qué consecuencias se pueden derivar" de esta actuación de la Fiscalía y conocer "si se refiere solo a este grupo o puede ser extensivo a más".

"Todo lo que sea, con todo el respeto, devolver a los menores con sus padres desde el Govern no lo podemos valorar en negativo. Pero ahora mismo no puedo aportar mucha más información, la vamos a analizar y veremos en base a qué se toma esta decisión", ha zanjado.