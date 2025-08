El Govern pide proteger a la población civil de Gaza aunque rehúsa calificar la ofensiva israelí como un "genocidio"

PALMA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha pedido proteger a la población civil y la infancia de Gaza, aunque ha rehusado calificar la ofensiva israelí sobre la franja como un "genocidio".

Así se ha expresado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern después de ser preguntado por las más de 50 marchas y concentraciones por Palestina que el jueves tuvieron lugar de forma simultánea en prácticamente toda Mallorca.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha expresado su máximo respeto por la libertad de los ciudadanos a movilizarla "por cualquier causa que estimen oportuna".

Acerca del posicionamiento que el Govern mantiene ante el conflicto, Costa ha asegurado que es el del "deseo de una paz duradera y segura". "Pensamos que se tiene que respetar el derecho internacional por lo que hace a la protección de la población civil, de los niños", ha señalado.

El portavoz el Ejecutivo también ha reclamado la apertura de corredores humanitarios que permitan que las personas que se encuentran en Gaza puedan tener acceso a ayuda. "No podemos aceptar situaciones como las que están viviendo los niños", ha sostenido.

Cuestionado por si considera que el conflicto debe ser calificado como un "genocidio", Costa ha respondido que no es al Govern al que le corresponde valorarlo.

"No nos corresponde decir si es un genocidio o no. Si que nos corresponde lamentar y no aceptar de ninguna manera que se produzca una situación para los niños y la población civil como la que se está produciendo", ha señalado. "Las palabras se pueden decir de una forma o de otra. Creo que me estoy expresando con total claridad", ha insistido al ser repreguntado.

El portavoz del Govern, no obstante, ha recordado en al menos dos ocasiones que el conflicto tuvo su "detonante" en el ataque que Hamás perpetró el 7 de octubre de 2023. "Entendemos que Israel se defendió de un ataque terrorista", ha dicho.