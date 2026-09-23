El Govern pide a Transportes mantener el diálogo para impulsar la ampliación de la red ferroviaria de Mallorca

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo. - EUROPA PRESS

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha exigido este miércoles al Ministerio de Transportes que mantenga el diálogo con el Govern para avanzar en la ampliación de la red ferroviaria de Mallorca, especialmente en la futura línea entre Palma y Llucmajor.

Mateo ha indicado que se han retomado las reuniones de la mesa técnica de trabajo, después de un año y medio desde el primer encuentro. En la reunión, los técnicos del Govern han reivindicado la necesidad de recuperar el convenio ferroviario y obtener la financiación por parte del Gobierno, que es "una cuestión de justicia".

((Habrá ampliación))