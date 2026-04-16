El Govern podrá excluir de los fondos del ITS a quienes no cumplan con la ejecución de los proyectos comprometidos

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bazuá, presenta el plan de inversiones del ITS. - EUROPA PRESS

PALMA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern penalizará a las administraciones que no cumplan con la ejecución de los proyectos comprometidos con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS) y podrá excluirlos de futuras convocatorias.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha presentado este jueves las líneas maestras del plan de inversiones del ITS para los años 2026 y 2027, que estará dotado un total de 139 millones de euros.

El plan, que ha sido debatido y aprobado formalmente por el pleno de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible celebrado a lo largo de la mañana, es "un paso fundamental en la estrategia de gestión responsable y transparente" del gravamen.

La nueva convocatoria del ITS se nutrirá de la recaptación prevista para los dos próximos años y de alrededor de 37 millones de euros de proyectos de la anterior legislatura que se quedaron sin ejecutar.

Los proyectos a los que se destinará esta cuantía, todavía por detallar, se centrarán en la lucha contra la oferta ilegal, el ciclo del agua, el turismo responsable, la protección del medio ambiente y el patrimonio o la mejora de la formación y la ocupación de los trabajadores del sector turístico.

La principal novedad de este plan bianual es la posibilidad de que la Conselleria penalice a aquellas administraciones que no ejecuten los fondos solicitados de cara a futuras convocatorias del ITS. "No nos limitamos a recaptar sino que tenemos la obligación de ejecutar", ha subrayado Bauzá.

Habrá penalizaciones más leves, como por ejemplo perder puntos de cara a las próximas convocatorias, y otras más graves, que podrían llegar hasta la exclusión de las mismas.

A los plazos de ejecución de los planes actuales se establece una prórroga de concesión automática de 12 o 24 meses, según la tipología del proyecto, para agilizar la tramitación de las actuaciones ya autorizadas.

"No es serio exigir un impuesto a los visitantes para luego no utilizar esos fondos. Con este sistema garantizamos que las inversiones lleguen a la calle en un máximo de 36 meses", ha subrayado el conseller.