El Govern se pone a disposición del Ayuntamiento de Manacor tras el derrumbe en el que ha muerto un joven

PALMA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha expresado este jueves la disposición del Govern al Ayuntamiento de Manacor para colaborar en lo necesario tras el derrumbe de un tejado que ha causado la muerte de un joven y ha dejado un niño herido.

En declaraciones a los medios antes de un acto en Pont d'Inca, el responsable de Vivienda se ha mostrado consternado por el suceso y ha lamentado el siniestro.

"Lamentar mucho el incidente y por supuesto ponernos a disposición del Ayuntamiento y de la familia para cualquier cosa. Para eso estamos, para tratar en estos momentos tan duros de poder ayudar y que sientan que estamos acompañando y que estamos junto a ellos", ha afirmado Mateo, que ya ha podido hablar con el alcalde de Manacor, Miquel Oliver.