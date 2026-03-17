El Govern y el PP balear garantizan el apoyo a la reforma constitucional para el senador de Formentera

Archivo - La fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España).- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

PALMA, 17 (EUROPA PRESS)

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha garantizado el apoyo del Govern y del PP balear a la reforma constitucional para dotar a Formentera de un senador propio, que esta semana volverá a debatirse en el Congreso de los Diputados.

Así se ha expresado este martes al ser preguntado por la "traición" del PP a la reforma constitucional por parte de la diputada socialista Pilar Costa en el pleno del Parlament de este martes.

La parlamentaria del PSIB se ha referido a la enmienda presentada por los 'populares' para que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano y no la de Eivissa que propuso la Cámara balear.

Antoni Costa ha asegurado que tanto para él --que es ibicenco-- como para el Ejecutivo autonómico el topónimo "siempre será Eivissa" pero que la enmienda es necesaria para dotar a la reforma de "garantías técnicas y jurídicas".

En cualquier caso, ha afirmado que "el compromiso del Govern, del PP balear y del PP nacional con el senador de Formentera propio de Formentera es total y absoluto".

"Compartimos la voluntad de hacer cumplir una reivindicación histórica para que Formentera cuente con un senador", ha insistido. "Lo que no entiendo es la demagogia que hace el Partido Socialista, que nos acusan de traicionar a Formentera cuando hemos dicho que el senador está garantizado siempre que no aprovechen esta reforma para pactar con sus socios ajenos a la misma", ha añadido.

La diputada socialista, por su parte, ha considerado que "la capacidad de hacer el ridículo y de engañar" de los 'populares' "no tiene límites".

"Nos dijeron hace unas semanas que no habían votado a favor del senador de Formentera porque no se fiaban de que el PSOE presentara enmiendas y desfigurara la reforma constitucional. ¿Y saben qué partido que ha presentado? Sorpresa, el PP", ha ironizado.

Pilar Costa, además, le ha afeado al conseller que la enmienda planteada por el PP verse sobre una cuestión que, durante el debate celebrado hace cerca de un mes en el Congreso, solo puso sobre la mesa Vox. "Ustedes están secuestrados", ha zanjado.