El Govern, preocupado por los "recortes" del Ministerio de Cultura a las ayudas a entidades culturales de Baleares

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern se muestra preocupado por los "recortes" del Ministerio de Cultura a las ayudas a entidades culturales de Baleares y defiende que el hecho insular y sus sobrecostes han de ser "determinantes" en la financiación estatal, recordando, al respecto, que el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ya presentó un recurso de reposición a la convocatoria del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) por "falta de atención al hecho insular".

En nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha manifestado su gran inquietud y malestar ante la "drástica reducción" aplicada por el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, a las ayudas que reciben las entidades y compañías de las Islas.

Una situación que, para la Conselleria, y como evidencia el reciente comunicado de Iguana Teatre, "pone en riesgo la continuidad de proyectos culturales de trayectoria consolidada" y, además, "vulnera el principio de equidad territorial".

Pues, según la información hecha pública por la compañía --con más de 40 años de actividad y la única extrapeninsular incluida en la Bienal 2025/2026--, ésta ha pasado de recibir una media de 55.000 euros a tan solo 15.000 euros, "el recorte más alto del país".

Además, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha recordado que esta decisión "contraviene frontalmente su postura institucional", que siempre ha defendido que la realidad insular y los sobrecostes que ésta conlleva tienen que tener un peso "determinante" en los criterios de financiación estatal.

En este sentido, ha considerado importante recordar que el Institut d'Estudis Baleàrics ya interpuso un recurso de reposición contra las bases de la convocatoria del Inaem precisamente para denunciar esta "falta de atención al factor insular".

"La falta de consideración del Ministerio hacia esta realidad, tal y como también denuncia la compañía afectada, impacta en el conjunto de profesionales de las artes escénicas de las Islas y perpetúa un agravio histórico que impide desarrollar su actividad en condiciones de igualdad", ha indicado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà.

Con todo, la Conselleria ha considerado "especialmente grave" que el Inaem excluya los gastos de viaje y alojamiento en sus convocatorias, un criterio que --tal como apunta la compañía-- representa una "discriminación" clara para los territorios insulares y "contradice el artículo 138.1 de la Constitución", que obliga al Estado a garantizar un equilibrio económico justo atendiendo las particularidades derivadas del hecho insular.