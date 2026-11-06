El Govern prepara un recurso para que no se aplique en Baleares la retirada del 12% de la producción de aceite. - CAIB

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, está preparando un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, publicada este viernes y que establece la retirada obligatoria del 12 por ciento de la producción de aceite de oliva para la campaña 2026-2027.

La Conselleria solicitará que esta medida no se aplique en las Islas, ya que considera que no tiene en cuenta las particularidades del sector oleícola balear y que puede generar una carga económica y administrativa desproporcionada para los productores y las almazaras baleares.

El área que dirige Joan Simonet expondrá en el recurso la necesidad de tener en cuenta la insularidad, el volumen de producción reducido y las características específicas del sector oleícola balear, según han avanzado en un comunicado.

En este sentido, destaca que la producción media de los últimos cinco años se sitúa en torno a las 600 toneladas anuales, una cifra muy reducida en comparación con el conjunto del Estado, donde el Ministerio prevé una producción superior a los 1,6 millones de toneladas para esta campaña.

Además, según los cálculos de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, si se aplicaran en Baleares los criterios que establece la orden ministerial para activar el mecanismo de retirada, la suma de las existencias iniciales y la producción estimada no alcanzaría el umbral del 120 por ciento respecto a la media de las seis campañas anteriores. Por tanto, la Conselleria considera que la situación del mercado oleícola balear no justifica la aplicación de esta medida.

Por otra parte, la Conselleria también advierte de la carga administrativa y burocrática que comportaría esta obligación. Solo en Mallorca, se calcula que deberían inmovilizarse aproximadamente 40.000 litros de aceite, teniendo en cuenta que el porcentaje de retirada se aplica sobre la producción declarada a partir del mes de noviembre.

Esta cantidad, por su volumen reducido en relación con el conjunto del mercado estatal, no tendría una incidencia significativa en la formación de los precios. En cambio, la obligación de retirada implicaría tareas de almacenamiento, seguimiento y justificación documental para los operadores, así como actuaciones de control por parte de la Administración autonómica.

El sector oleíco de Baleares cuenta con entre 41 y 44 almazaras, de las cuales 19 están inscritas en la Denominación de Origen Protegida Oli de Mallorca; entre 12 y 15 más se encuentran en Mallorca fuera de esta denominación; cinco, en Menorca; cuatro, en Eivissa, y una, en Formentera.

Además, cabe tener en cuenta que algunas de las almazaras no inscritas en la DOP no tienen actividad cada campaña. Esta estructura productiva, caracterizada por instalaciones de pequeñas dimensiones y volúmenes reducidos, hace que las obligaciones de retirada y control puedan resultar especialmente complejas en relación con la cantidad de aceite afectada.

A esta circunstancia se añade la producción destinada al autoconsumo local, una práctica presente en el sector oleícola del archipiélago.

La Conselleria considera que el aceite que no se destina a la comercialización no debería estar sujeto a una obligación de retirada concebida para regular la oferta del mercado. Este será otro de los argumentos que se incluirán en el recurso, ya que el aceite destinado al autoconsumo no contribuye a generar los excedentes que la medida estatal pretende corregir.

Además, el sector se caracteriza por una producción vinculada a la calidad y a la diferenciación del producto, con la Denominación de Origen Protegida Oli de Mallorca y dos indicaciones geográficas protegidas, Oli de Menorca y Oli d'Eivissa.

Se trata de un modelo productivo diferenciado de las grandes producciones de aceite convencional y que, por su volumen reducido, tiene una incidencia muy limitada en el conjunto del mercado estatal.

NO CONTEMPLA EXCEPCIONES TERRITORIALES

La resolución publicada en el BOE desarrolla el mecanismo de retirada temporal previsto en la Orden APA/1145/2026, publicada el 30 de octubre, que establece un sistema para limitar temporalmente la comercialización de aceite de oliva cuando las existencias y las previsiones de producción superan determinados umbrales.

Para esta campaña, el porcentaje de retirada se ha fijado en el 12 por ciento de la producción declarada a partir del mes de noviembre. El aceite retirado deberá permanecer almacenado hasta el 30 de septiembre de 2027, sin perjuicio de las posibles modificaciones de la medida.

La normativa no contempla excepciones por territorio ni por volumen de producción, de manera que se aplica el mismo porcentaje a todas las almazaras, independientemente de sus dimensiones o de su contribución al mercado estatal.

Asimismo, la Conselleria planteará la necesidad de incorporar criterios específicos para los territorios insulares y las pequeñas producciones en la tramitación de la normativa de la próxima campaña. El mecanismo actual también contempla la posibilidad de revisar a la baja el porcentaje de retirada a partir del 31 de diciembre, en función de la evolución del mercado.

La Conselleria considera necesario que las medidas destinadas a estabilizar el mercado del aceite de oliva tengan en cuenta la diversidad del sector productor y eviten consecuencias desproporcionadas para las pequeñas almazaras de las Illes Balears, especialmente cuando su contribución a los excedentes del mercado estatal es muy limitada.