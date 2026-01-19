El Govern presenta el 'Cheque Canguro', una nueva convocatoria de ayudas para facilitar la conciliación familiar

La Consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, en rueda de prensa, junto a la directora general de Igualdad y Conciliación en el ámbito laboral, Margalida Darder.- EUROPA PRESS

El Govern ha presentado este lunes, en rueda de prensa, el 'Cheque Canguro', una nueva convocatoria de ayudas por valor de 320.000 euros para facilitar la conciliación de las familias trabajadoras de Baleares, que contraten a personal del hogar para el cuidado de hijos menores de 12 años, o menores de 18 con discapacidad.

Con estas ayudas para trabajadores y autónomos de Baleares, que se concederán en función de la renta familiar per cápita, y permitirán subvencionar hasta 4.000 euros anuales por unidad familiar, la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha dejado claro que "este es el Govern de la conciliación".

"Esta es la Conselleria de los trabajadores, y también de los autónomos de Baleares", ha continuado Cabrer, asegurando que el objetivo del Govern es impulsar "políticas reales" que "puedan ayudar a las necesidades de conciliación de las familias".

Precisamente, en este sentido la Conselleria ha impulsado el 'Cheque canguro', una nueva línea de ayudas dotada con 320.000 euros para facilitar la conciliación de las familias trabajadoras y garantizar una contratación digna del personal del hogar dedicado al cuidado de menores, la cual se prevé que se publique este martes, 20 de enero, en el Boletín Oficial de las Baleares (BOIB).

En concreto, según ha explicado la consellera, acompañada por la directora general de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral, Margalida Darder, la convocatoria del 'Cheque Canguro' se dirige a familias que contraten trabajadores del hogar para el cuidado de sus hijos menores de 12 años, o menores de 18 con discapacidad, y prioriza a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, como las familias monoparentales, las familias numerosas o las que tienen miembros con discapacidad, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso a un empleo estable.

Más en detalle, las ayudas permiten subvencionar los costes salariales y de cotización a la Seguridad Social derivados de la contratación del personal del hogar, con un importe máximo de hasta 4.000 euros anuales por unidad familiar.

Para determinar la cuantía de la subvención, la consellera Cabrer ha apuntado que ésta se calculará exclusivamente en función de la renta familiar per cápita, que se obtiene sumando los ingresos anuales de todos los miembros de la unidad familiar y dividiéndolos por el número total de personas que la integran.

En función de este cálculo, ha añadido, se establecen diferentes porcentajes: una cobertura del 100 por ciento para rentas per cápita inferiores a 20.000 euros y del 75 por ciento para rentas comprendidas entre 20.000 y 29.999 euros.

Las familias con una renta per cápita igual o superior a 30.000 euros quedan excluidas de la convocatoria.

En el caso de las familias monoparentales, la ayuda es del 100 por ciento siempre que la renta per cápita sea inferior a 30.000 euros.

Con esta subvención, el Govern quiere impulsar contratos dignos para las personas cuidadoras, promoviendo relaciones laborales regularizadas y con derechos, a la vez que se combate la economía sumergida, que tradicionalmente ha tenido un peso importante en este sector.

Para poder acceder a la ayuda, las personas solicitantes deben estar empadronadas en Baleares y ejercer una actividad laboral a jornada completa, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Este requisito contempla las características específicas del mercado laboral balear, como los contratos fijos discontinuos, así como otras situaciones previstas en la convocatoria para familias monoparentales, familias numerosas o personas con discapacidad reconocida.

La subvención se otorga asimismo con carácter retroactivo para cubrir los gastos efectuados durante 2025, en cumplimiento del compromiso del Govern de que el 'Cheque canguro' estaría operativo dentro de este ejercicio. Así, se da respuesta a las familias que ya han asumido costes de conciliación durante el año pasado.

El plazo de solicitud de estas ayudas se abrirá a partir del quinto día hábil a contar a partir de la publicación este martes, 20 de enero, de la convocatoria en el BOIB, y permanecerá vigente hasta el día 30 de junio de este año 2026.

La concesión de las ayudas se hará en todo caso por riguroso orden de entrada de las solicitudes hasta agotar el crédito disponible. La consellera ha recordado que los fondos previstos para esta subvención son 320.000 euros iniciales aunque se prevé que ésta sea una cuantía que pueda ir ampliándose si hay necesidad, ha precisado.

Finalmente, según ha avanzado la consellera Catalina Cabrer, el Govern prevé dar continuidad a esta línea de ayudas y, en la convocatoria siguiente, se podrán subvencionar los gastos correspondientes al año natural 2026, consolidando así una política pública estable de apoyo a las familias.