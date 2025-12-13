El Govern presenta el documental 'Maura en 10 traços', en el centenario de la muerte de Antoni Maura Montaner - CAIB

PALMA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha presentado este sábado, en el CaixaForum de Palma, el documental 'Maura en 10 traços', coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Maura Montaner (1853-1925).

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha informado que el acto ha contado con la asistencia del director de la producción, David Mascaró, quien ha dado la bienvenida y ha dado paso a la proyección, además de la asistencia del conseller Jaume Bauzá y del director del IEB, Llorenç Perelló.

La coproducción, entre Nova Produccions e IB3, y coordinada por el IEB, es un documental historicopolítico que muestra la vida de Antoni Maura y su paso por la política española en el centenario de su muerte.

El documental propone un repaso fidedigno y respetuoso a la figura de un hombre con una vida políticamente muy compleja y difícil de resumir, con entrevistas a expertos, familiares, politólogos e historiadores, que dibujan el perfil de un hombre que llegó a ser hasta en cinco ocasiones presidente del Gobierno.

Algunas de las entrevistas que se pueden ver en el documental son las de Josep Pons, diplomático; Alfonso Pérez-Maura de Peña, secretario de la Fundación A. Maura; Javier Moreno Luzón, historiador y catedrático de la Complutense; Pere Fullana Puigserver, historiador; Fernando Maura Barandiarán, expolítico y familiar; Sebastià Serra i Busquets, historiador; Sofía Rotger Salas, catedrática de Literatura Española; Antoni Marimon Riutort, historiador y catedrático de la UIB; Isabel Peñarrubia, historiadora; María Jesús González, historiadora y catedrática de Historia Contemporánea; Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española; Juan Carlos Domínguez Nafría, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y Roberto Villa García, historiador.

Estos testimonios se refuerzan con un archivo familiar inédito y la visita de los lugares emblemáticos donde vivió o ejerció las funciones como ministro, presidente, diputado, líder y persona.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha apuntado que "Antoni Maura es, sin duda, unos de los políticos más importantes que ha tenido Mallorca; por lo tanto, la creación de este documental por parte del Govern, a través del IEB en colaboración con IB3 y Nova Produccions, es una gran oportunidad para difundir y acercar el conocimiento de Maura a la población, figura capital la historia contemporánea de las islas".