El Govern presenta en la ITB el Gemelo Digital de Baleares para "transformar la gestión turística"

El Govern presenta en la ITB el Gemelo Digital de Baleares

PALMA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado en la feria turística ITB Berlín 2026 el proyecto de Gemelo Digital de Baleares, una infraestructura pionera para transformar la gestión turística.

Así se ha destacado en este martes en la feria, en la que se ha subrayado que esta iniciativa "sitúa al archipiélago en la vanguardia de la innovación aplicada a la gestión turística, ambiental y de los servicios".

El director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, ha presentado la herramienta, junto con representantes de la empresa adjudicataria del proyecto, NTT DATA, responsable del desarrollo tecnológico de esta infraestructura digital.

González ha subrayado que Baleares "se encuentra en un momento decisivo" como territorio insular, frágil y altamente dinámico, "donde el equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y bienestar ciudadano resulta esencial".

"Somos un destino líder a nivel internacional, y precisamente por eso tenemos una mayor responsabilidad. El reto es que el crecimiento no se base en el volumen, sino en el valor, protegiendo nuestro patrimonio natural y mejorando la calidad de vida de nuestros residentes", ha señalado.

El Gemelo Digital, que cuenta con una inversión de 4,6 millones de euros, constituye una infraestructura territorial basada en la integración de datos, analítica avanzada, inteligencia artificial y entornos seguros de intercambio de información.

Se trata de una representación virtual del territorio que permite conocer en tiempo real la situación de multitud de indicadores, anticipar tendencias, simular escenarios y apoyar la toma de decisiones públicas basadas en evidencia.

USO TURÍSTICO, SOSTENIBLE Y DE SEGURIDAD

En esta primera fase, el Gemelo Digital se articula en torno a tres casos de uso prioritarios que responden a los principales retos del territorio.

El primero es el turístico, orientado a monitorizar y gestionar en tiempo real la ocupación de playas y zonas costeras. Así, el sistema permitirá optimizar los flujos de visitantes, evitar situaciones de saturación, activar sistemas de alerta cuando se superen determinados umbrales de capacidad y mejorar la experiencia turística al tiempo que se preservan los espacios naturales.

Por otro lado, el segundo caso de uso es el Gemelo Digital de Sostenibilidad, centrado en la gestión eficiente del ciclo integral del agua que, han remarcado, es un recurso crítico en territorios insulares.

A través de la integración de datos procedentes de redes hidrológicas, sensores de calidad del agua y consumos urbanos y turísticos, se desarrollará un entorno geoespacial único que permitirá anticipar riesgos, simular escenarios y optimizar la gestión de los recursos hídricos, reforzando así las políticas de eficiencia frente al cambio climático.

El tercer eje es el de seguridad, diseñado para mejorar la coordinación ante emergencias costeras, como accidentes marítimos, rescates o fenómenos meteorológicos extremos.

El sistema integrará información geolocalizada de recursos y unidades de emergencia, datos históricos y variables ambientales, con el objetivo de reducir tiempos de respuesta, optimizar la asignación de recursos y reforzar la seguridad tanto de residentes como de visitantes.

APLICACIÓN DEL ESTADO DE LAS PLAYAS

El Govern ha subrayado que la previsión es que en esta temporada turística entre en funcionamiento una aplicación pionera, vinculada al Gemelo Digital en el ámbito turístico.

Esta aplicación ofrecerá información útil y clara para ciudadanos y visitantes, como el grado de ocupación de la playa, la temperatura del agua, el color de la bandera y la presencia o no de medusas.

En una primera fase, la aplicación se nutrirá de la información que introducirán en tiempo real los socorristas situados en las playas, que actualizarán los datos de forma periódica a lo largo del día.

Será una herramienta viva y escalable, que se irá mejorando progresivamente con la incorporación de nuevos datos y tecnologías, han apuntado.

Así, el objetivo de esta aplicación es ayudar a distribuir mejor los flujos de visitantes, evitando saturaciones, y mejorar la calidad de vida de los residentes y la experiencia de los visitantes, al tiempo que se protege el entorno natural.

UNA NUEVA GOBERNANZA BASADA EN DATOS

Más allá de su dimensión tecnológica, desde el Ejecutivo han puesto en valor que el Gemelo Digital representa un nuevo modelo de gobernanza pública.

La iniciativa apuesta por la integración de información actualmente fragmentada, la interoperabilidad entre administraciones y la creación de un espacio de datos seguro que facilite el intercambio responsable de información entre actores públicos y privados.

El proyecto se apoya en una arquitectura abierta, modular y escalable, evitando dependencias tecnológicas y garantizando la seguridad y fiabilidad de los datos.

Esta aproximación permitirá evolucionar progresivamente desde niveles descriptivos y analíticos hacia capacidades predictivas y prescriptivas, e incluso hacia sistemas de apoyo a la decisión cada vez más automatizados.

Con esta iniciativa, el Govern aspira a "posicionar al archipiélago como referencia internacional en la aplicación de gemelos digitales al turismo responsable y a la gestión territorial sostenible, demostrando que la transformación digital y la protección del medio ambiente pueden avanzar de la mano".