El Govern presenta el Libro de actas de las ponencias del Congreso Internacional Ramon Llull 2025 - CAIB

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado este jueves el libro que recoge las actas de las ponencias del Congreso Internacional Ramon Llull que se celebró en noviembre del año pasado en Mallorca y que ha contado con financiación de los fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS).

El acto ha tenido lugar en la Biblioteca Pública de Palma Can Sales y ha contado con la asistencia del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y del director de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), Pere Joan Planas.

El libro de las actas del congreso 'Espacios de Ramon Llull: Contexto, pensamiento y proyección' es un volumen de más de 1.000 páginas donde se recogen 49 artículos preparados por los conferenciantes participantes en las jornadas, ha explicado la Conselleria en un comunicado.

El volumen ha sido coordinado y editado por el doctor Rafel Ramis, licenciado en filosofía y director del Instituto de Estudios Hispánicos en la Modernidad de la Universidad de las Illes Balears (UIB), quien durante la presentación ha hecho una exposición resumen de lo que fue el congreso y del valor de esta publicación.

Los artículos se centran en aspectos como la dimensión literaria, el simbolismo, el entorno cultural, la misión y la teología de la inmensa obra del sabio mallorquín Ramon Llull.

El objetivo de la edición es poder dar el espacio adecuado para que la exposición de los ponentes en el congreso pudiera tener un tratamiento más extenso y académico y, al mismo tiempo, preservar el legado de las jornadas.

Así, el libro presenta una verdadera cartografía del fenómeno luliano, desde su génesis en el siglo XIII hasta la actualidad, su proyección e influencia, reflejo de que Llull, además de ser un autor medieval muy prolífico, ha marcado una trayectoria cultural y ha dejado una huella muy viva hoy en día.

Además, se ha aprovechado el volumen para recordar, a modo de anexo, las actividades culturales --en forma de conciertos y obras escultóricas-- que organizó la Dirección General de Cultura y que se llevaron a cabo en septiembre, octubre y noviembre del año 2025 conmemorativas de Llull y su proyección intelectual.

Bauzá ha cerrado el acto poniendo en valor que el congreso de 2025 y la presentación del libro de actas de las ponencias que tuvieron lugar durante el mismo "demuestran que el legado de Llull continúa vivo, no como un monumento inmóvil sino como una herramienta de pensamiento".

También ha invitado a todo el mundo a acercarse a él. "Llull no es solo un autor medieval, es un autor con futuro", ha subrayado.