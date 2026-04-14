El Govern presenta un modelo de integración de migrantes basado en la "regularización" pese a recurrirla al Supremo

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, presenta el plan de integración al Consejo Asesor para la Integración de las Personas Migrantes. - CONSELLERIA DE PRESIDENCIA

PALMA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado las líneas estratégicas de su modelo de integración de personas migrantes para el periodo 2026-2027 con diversos ejes, entre los que se incluye la "acogida" y la "regularización", medida recogida en un decreto del Gobierno central que recurrirá al Tribunal Supremo.

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha presentado este plan ante el Pleno del Consejo Asesor para la Integración de las Personas Migrantes, que está integrado por representantes del Govern, los Consells insulares, otras administraciones públicas, colegios profesionales, asociaciones de personas migrantes, entidades sociales y las principales organizaciones sindicales y empresariales.

En una nota de prensa, la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha explicado que en diciembre de 2025, ya se trasladó a los miembros del consejo que la prioridad era reforzar el Servicio de Inmigración y se comprometió a presentar estas líneas estratégicas durante los primeros meses de 2026.

Hasta principios de 2026, este servicio contaba con una estructura "muy limitada", con solo tres profesionales, lo que "dificultaba impulsar una política integral en materia de integración".

Durante este 2026, el Govern lo ha reforzado con una estructura "estable" y "mayor capacidad técnica", lo que ha permitido pasar a un servicio "con capacidad real de planificación y ejecución de políticas públicas".

Gracias a este impulso, se ha podido elaborar por primera vez un documento estratégico "completo, adaptado a la realidad social de Baleares y orientado a dar respuesta a los retos actuales en materia de integración".

La vicepresidenta ha destacado que estas líneas van dirigidas a aquellas personas que llegan a Baleares con voluntad de "cumplir la ley, integrarse y formar parte de la sociedad" y ha remarcado que el modelo que impulsa el Govern se fundamenta en "la seguridad jurídica, el orden y la responsabilidad compartida".

"El Govern reafirma así su apuesta por una inmigración legal, ordenada y regulada, y defiende que es de justicia que las personas que llegan con la voluntad de construir un nuevo proyecto de vida, adaptarse, contribuir y enriquecer a la sociedad balear, dispongan de las herramientas necesarias para alcanzar una integración plena", han destacado.

Las líneas estratégicas establecen un modelo de integración "transversal" estructurado en diversos ejes clave, por lo que se pone el acento en la necesidad de "reforzar la colaboración y el intercambio de información" entre todas las administraciones implicadas.

En este sentido, el Govern ha reclamado una "mayor coordinación" con la Administración del Estado, así como con los Consells insulares y los ayuntamientos, para garantizar una respuesta "más eficaz, ordenada y coherente desde el primer momento de llegada de las personas migrantes".

"Esta cooperación institucional se considera esencial para disponer de datos fiables, mejorar la planificación de las políticas públicas y asegurar procesos de integración más eficientes y ajustados a la realidad del territorio", han subrayado.

CURSOS DE IDIOMAS, ORIENTACIÓN LABORAL Y FOMENTO DE LA PARTTICIPACIÓN

Entre los ejes que tratan de desarrollar, estará la integración cultural y lingüística, con programas de formación en castellano, catalán, valores de convivencia y conocimiento del entorno social e institucional.

También la educación y deporte, orientados a facilitar la inclusión desde las primeras etapas, prevenir el abandono escolar y fomentar la cohesión social a través de actividades educativas y deportivas.

En cuanto al empleo y el emprendimiento habrá medidas de orientación laboral, apoyo a la formación e impulso del autoempleo para favorecer la autonomía económica.

Por lo que se refiere a la materia sanitaria se promoverán actuaciones para garantizar el acceso efectivo al sistema sanitario y adaptar la atención a la diversidad de la población, así como la actualización del Protocolo de prevención y atención a las mujeres y niñas sobre mutilación genital femenina de 2017.

En el área de vivienda y convivencia cívica, se elaborarán iniciativas para prevenir situaciones de vulnerabilidad residencial, evitar la ocupación ilegal de viviendas y promover el respeto a las normas de convivencia.

La igualdad y la lucha contra la discriminación se abordará con protocolos de protección, apoyo a las víctimas y campañas de sensibilización, con especial atención a la prevención de la violencia machista y la trata de personas.

Otro de los aspectos será la participación ciudadana, al fomentar el asociacionismo y la implicación activa de las personas migrantes en la vida social; la atención a la infancia y adolescencia, con la elaboración de protocolos de coordinación de actuaciones de acogida y tutela de niños, especialmente en el caso de menores migrantes no acompañados; o la atención social, para reforzar los mecanismos de apoyo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

El documento incorpora asimismo ámbitos como la formación de los profesionales, la colaboración institucional e internacional, las campañas de comunicación y los mecanismos de seguimiento y evaluación, con un enfoque basado en la coordinación entre administraciones y la implicación activa de la sociedad y de las propias personas migrantes.

Con esta iniciativa, el Govern trata de consolidar un modelo de integración basado en "derechos y deberes, en la igualdad de oportunidades y en una convivencia respetuosa", con el objetivo de "reforzar la cohesión social" en Baleares.