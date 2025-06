El Govern presenta una nueva convocatoria del plan Moves III dotada con más de 9 millones de euros .

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Empleo y Energía, a través de la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, ha presentado este miércoles las ayudas de apoyo a la movilidad eléctrica, MOVES III 2025, que cuentan con un presupuesto de 9,3 millones de euros.

Esta convocatoria se divide en dos programas. El primero, con una asignación de 7,5 millones de euros, está destinado a la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible. El programa II financiará la instalación de infraestructuras de recarga de vehículo eléctrico y tiene un crédito de 1,8 millones de euros.

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha explicado que con este presupuesto para MOVES III se quiere continuar impulsando la movilidad eléctrica en Baleares por medio de ayudas por la compra de coches eléctricos, híbridos o para la instalación de equipos de recarga.

La convocatoria se publicará en las próximas semanas y tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero sólo para particulares, no para empresas.

En este sentido el conseller ha reconocido que habría estado bien que hubiera salido a finales del año pasado, para que el sector privado no se hubiera quedado fuera de la retroactividad de las ayudas, pero hubo impedimentos por la falta de aprobación del Gobierno del Estado, según ha indicado.

"A pesar de que las comunidades autónomas pedimos un paso más en la simplificación administrativa de las ayudas para que fueran los propios concesionarios lo que se implicaran en la tramitación, esta modificación no ha podido ser, por lo que se sigue tramitando como el año pasado", ha añadido.

Por su parte, el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, ha explicado que al no poderse prorrogar el antiguo MOVES, se solicitó en la conferencia sectorial, dado que se tenía que lanzar una nueva convocatoria, aprovechar para no dar continuidad a la misma metodología y, por lo menos, evitar que todos estos trámites pasaran por la Administración, pudieran ser más ágiles y la ciudadanía pudiera tener el dinero en el bolsillo de forma directa. "No ha podido ser así", ha apuntado.

Viu ha puesto en valor que el archipiélago, con el apoyo del conseller, han realizado un esfuerzo "ímprobo" para anticiparse en todos los trámites para sacar la convocatoria, ya que hoy consta que ninguna otra comunidad ha podido publicarla.

"Nosotros, en un ejercicio de responsabilidad, hemos comenzado a tramitar para que sea así. Esperamos que antes de finales de mes podamos comenzar a tramitar y seguir insistiendo ante el IDAE para buscar fórmulas alternativas para ofrecer alguna solución que haga justicia a todas aquellas empresas que hayan podido quedarse en el camino", ha indicado.

CARÁCTER RETROACTIVO

MOVES III 2025 tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero para las personas físicas sin actividad económica, es decir, particulares. Ello se debe a que la normativa estatal no prevé habilitar este carácter retroactivo a empresas, por el carácter incentivador de las subvenciones, contemplado en las bases estatales.

Además, en esta edición se retoma la deducción del 15 por ciento del valor de adquisición de un vehículo eléctrico nuevo que cumpla con las características que determina la convocatoria.

Así mismo, MOVES III prevé la posibilidad de justificar las ayudas en un plazo inferior al máximo fijado en las bases reguladoras. Igualmente tendrá validez jurídica, para la justificación de la subvención, la cuenta justificativa simplificada, según lo previsto en el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, para subvenciones concedidas por un importe inferior a 100.000 euros.

Esta convocatoria está financiada con fondos integrados en el patrimonio del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), procedentes de las transferencias de los Presupuestos Generales del Estado. El IDAE coordinará y hará el seguimiento del programa y la Comunidad Autónoma actuará como órgano gestor de las ayudas.