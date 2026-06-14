El Govern presentará este martes en Menorca las ayudas para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio - CAIB

PALMA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio celebrará el próximo martes una jornada informativa dirigida a autónomos, empresas emergentes y pymes para dar a conocer los nuevos préstamos participativos y las ayudas del Govern para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio.

La jornada, que tendrá lugar en el CentreBit Menorca, presentará las diferentes líneas de apoyo financiero impulsadas por el Govern para impulsar proyectos empresariales innovadores y de base tecnológica.

La Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación ha señalado en un comunicado que uno de los principales instrumentos que se presentarán son los préstamos participativos, que el Govern concederá a través de la Agencia de Desarrollo Regional de Baleares (ADR).

Los préstamos participativos se dirigirán a proyectos innovadores de base tecnológica de empresas de reciente creación que no cuenten con un capital inicial suficiente para realizar sus planes de negocio o que no obtienen financiación bancaria.

El convenio contempla una dotación inicial de tres millones de euros y busca contribuir a la transformación del modelo económico de las Islas y al crecimiento en valor añadido.

Además, busca retener el talento y los proyectos innovadores en el territorio, evitando que, por falta de financiación, se vean obligados a trasladarse a otros territorios, con la consiguiente pérdida de inversión y capital humano.

AYUDAS GUERRA DE IRÁN

En la jornada también se presentará la línea de ayudas ya convocada por la Conselleria en colaboración con ISBA, SGR, destinada a subvencionar los costes financieros de las operaciones de crédito de las empresas.

Esta convocatoria cuenta con una dotación de 27,2 millones de euros y se dirige a autónomos y pymes del archipiélago para financiar inversiones y necesidades de liquidez empresarial.

La línea cubre los intereses y comisiones derivados de las operaciones de crédito e incluye también ayudas de liquidez extraordinaria vinculadas al contexto del conflicto en Oriente Medio, para empresas de los sectores primario, industrial, construcción y transporte, que son las más afectadas por sus consecuencias económicas.

Esta línea de ayudas extraordinarias para paliar los efectos económicos de la guerra está dotada de 4 millones de euros que supondrán un efecto multiplicador de 75 millones de euros.

Asimismo, estas ayudas cubren hasta el 100% del coste del aval y gastos de ISBA, y el 90% de los intereses para empresas y autónomos afectados por los costes derivados del conflicto en Oriente Medio.

En la jornada informativa participarán representantes de la Dirección del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio y de ISBA, y también se darán a conocer los servicios de apoyo de la Fundación Bit a empresas innovadoras.