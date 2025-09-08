El Govern pretende dar voz a sociedad y ayuntamientos para planificar la implantación de las renovables

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Viu, presentan las Zarib. - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha dado los primeros pasos para impulsar la planificación "ordenada y consensuada" de las zonas de aceleración de energías renovables en Balears (Zarib), con las que tratará de dar voz a ayuntamientos, ciudadanía, asociaciones y la sociedad civil.

Se trata de una iniciativa incluida en el Decreto Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos, aprobado el pasado viernes por el Consell de Govern, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha señalado que el proyecto Zarib supone la "planificación y la ordenación" de la implantación de las energías renovables de los parques fotovoltaicos en todo el territorio.

"Definirá dónde, cómo y de qué manera se desarrollará el futuro de las renovables en las islas. Se trata de una medida de vital importancia para el desarrollo e impulso de la transformación económica de Baleares", ha sostenido.

La entrada en vigor de esta iniciativa, vinculada a la convalidación del Decreto ley en el Parlament, y que se produciría en un plazo de 30 días, deja abierta la tramitación de nuevos parques fotovoltaicos por la vía de declaración de interés general.

Sáenz ha indicado que no supone la "paralización de nuevas tramitaciones" pero sí que los nuevos interesados tendrán que solicitarlo mediante la "declaración de interés general".

Una vez se apruebe el Decreto ley, se desarrollará el reglamento y se definirán los parámetros y las características que se tendrán que cumplir para la aplicación tanto en suelo, como en techo.

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático ha apuntado que así se tendrá que escuchar a las diferentes partes, con la mirada puesta en la "simplificación" al impulsar solamente una "vía única de tramitación".

El proyecto contempla la creación, por parte del Govern, de unos mapas con información detallada por municipio de cuáles son las zonas protegidas y por tanto de exclusión para la instalación de parques fotovoltaicos y la definición de los mecanismos de reparto y compensación para que cada ayuntamiento pueda trabajar con una parcelación "viable" y con las "cuotas reales" de renovables que les corresponden.

La Consellería de Empresa, Autónomos y Energía, lleva meses trabajando en esta iniciativa y ya presentó una herramienta interactiva, el atlas fotovoltaico, que determinará el potencial fotovoltaico de las cubiertas de todos los edificios y viviendas en todo el territorio balear, una herramienta que "servirá para apoyar al reglamento y ayudará a la definición de objetivos por parte de cada ayuntamiento".