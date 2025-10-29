El Govern promocionará la sobrasada de cerdo negro de Mallorca en el Gastronòmic Fòrum de Barcelona

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural promocionará la sobrasada de cerdo negro de Mallorca en el Gastronòmic Fòrum de Barcelona, que se celebra la semana que viene.

En concreto, se organizará el primer Concurso Nacional de Cocina con Sobrasada de Mallorca de Porc Negre IGP, con el objetivo de poner en valor las cualidades de esta sobrasada como ingrediente en la alta cocina.

Según ha destacado la Conselleria en nota de prensa, el concurso tendrá lugar el próximo lunes, 3 de noviembre, a partir de las 14.30 horas, en el auditorio central del recinto de Montjuïc, sede de Fira Barcelona. De un total de 34 recetas presentadas, se han seleccionado seis finalistas: dos chefs mallorquines, dos chefs catalanes, uno valenciano y uno madrileño.

El jurado estará formado por Xesc Reina, Tomeu Caldentey, Josep Dolcet, la periodista gastronómica Eva Hausmann, la gerente de la Indicación Geográfica Protegida Sobrasada de Mallorca, Antònia Torres, y el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés.

Según ha explicado Llabrés, la sobrasada de Mallorca de cerdo negro encadena tres años de descenso en producción y ventas, pasando de 160 toneladas comercializadas en 2021 a 112 en 2024.

Por ello, la Conselleria ha apostado por llevar a cabo esta acción de promoción específica de un producto emblemático que, además, se elabora exclusivamente con carne de cerdo negro, una raza autóctona que "merece una atención especial".

"El Gastronòmic Fòrum de Barcelona es un escaparate nacional e internacional único para mostrar las cualidades de la sobrasada de Mallorca de porc negre", ha agregado el director general.

El certamen contará con tres premios con dotación económica: 2.000 euros para el ganador, 1.000 euros para el segundo clasificado y 500 euros para el tercero.

Igualmente, durante la jornada se impartirá una ponencia sobre la sobrasada de cerdo negro, su elaboración y sus peculiaridades, a cargo de Xesc Reina. El objetivo es dar a conocer con mayor profundidad las características del cerdo negro mallorquín, el proceso de elaboración de la sobrasada y los elementos diferenciales de este producto.

El Gastronòmic Fòrum de Barcelona se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y contará con la mayor oferta expositiva de su historia, superando las 400 empresas participantes, lo que representa un 10 por ciento más que en 2024.

Durante la feria, se mostrarán las grandes tendencias e innovaciones gastronómicas en una edición que reunirá a más de 200 pequeños productores, agrupados en participaciones colectivas procedentes de Galicia, Castilla y León, Extremadura y Baleares.