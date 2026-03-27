El Govern prorroga el contrato de suministro de gas natural canalizado de los centros hospitalarios

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PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha otorgado la autorización previa al director general del IbSalut para prorrogar el contrato de suministro de gas natural canalizado para los hospitales Son Espases, Son Llàtzer, Verge de la Salut, General, Psiquiátrico, Manacor, Can Misses e Inca.

Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa, el consumo de gas es continuo en la mayoría de centros y dependencias del IbSalut. Desde el año 2014 se centraliza este servicio en una sola empresa para conseguir un ahorro mayor en los gastos que genera.

A día de hoy, el IbSalut tiene en vigor el contrato adjudicado a la empresa Disa Energy, con vigencia hasta el 31 de mayo de 2026. En este sentido, se ha autorizado la prórroga de este contrato por plazo de 12 meses e importe máximo de 4,8 millones de euros.