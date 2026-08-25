El Govern quiere instalar muros de la dignidad en municipios en recuerdo de víctimas de bombardeos de la Guerra Civil

Muro de la Dignidad de Palma, en recuerdo de las víctimas de los bombardeos de la Guerra Civil. - CAIB

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern está fomentando la instalación de más muros de la dignidad en recuerdo de las víctimas de los bombardeos de la Guerra Civil en municipios de Baleares con víctimas registradas en colaboración con sus ayuntamientos, tras inaugurar recientemente el de Palma.

Estos municipios son Artà, Inca, Santa Maria del Camí, Ses Salines, Sóller, Maó y Eivissa. La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha señalado este martes en un comunicado que ha remitido oficios a los ayuntamientos de estas localidades para colaborar en la instalación del muro.

En total, se han identificado y documentado a 152 víctimas mortales de los bombardeos, de los cuales 97 son de Mallorca, 29 de Menorca y 26 de Eivissa. También se ha recopilado información de distintas fuentes documentales y archivísticas, lo que ha permitido identificar a las víctimas y los lugares donde se produjeron los bombardeos.

El Govern ha manifestado en el comunicado su deseo de que el recuerdo de las víctimas no permanezca únicamente en los archivos y en los estudios históricos, sino que también cuente con un espacio físico en los municipios donde sucedieron los hechos.

Cada municipio podrá determinar el emplazamiento que considere más adecuado para la instalación del muro. Podrá ser un lugar directamente relacionado con el bombardeo u otro espacio que garantice la dignidad, accesibilidad y visibilidad del memorial.

La iniciativa da continuidad al Muro de la Dignidad que ya se inauguró en Palma el pasado 27 de julio y permite ampliar el reconocimiento a otros municipios de las Islas vinculados a las víctimas documentadas.