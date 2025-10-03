El Govern recepciona las obras en el pantalán del Náutico de Sant Antoni poniendo en servicio 23 nuevos amarres

Archivo - Pantalán en el puerto de Sant Antoni de Portmany (Ibiza). - CAIB - Archivo

IBIZA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de Ports de les Illes Balears (PortsIB), ha recepcionado las obras de acondicionamiento del pantalán H del Club Náutico de Sant Antoni de Portmany con el objetivo de poner en servicio, de manera provisional, 23 nuevos amarres destinados a embarcaciones de recreo.

Según ha informado la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, la actuación ha contado con un presupuesto de 232.318 euros y ha sido ejecutada por la empresa adjudicataria Hermanos Parrot.

La obra se ha desarrollado en la parte exterior del segundo tramo del pantalán H, adyacente al muelle comercial. Este espacio tiene una longitud de 113,80 metros y 4 metros de anchura, que suman una superficie de 455,20 m2 de titularidad de PortsIB.

Para hacer posible el uso de estos nuevos amarres, se han instalado los elementos imprescindibles, tales como el tren de fondeo, los sistemas de amarre y defensa, torretas de servicios para el suministro de agua y electricidad, así como un sistema de videovigilancia.

Cabe destacar que este nuevo espacio tiene carácter temporal y de uso particular, mientras no sea necesario destinarlo a otro uso con carácter de urgencia.