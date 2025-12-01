El Govern reclama en Bruselas soluciones compartidas ante la falta de mano de obra

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Govern, Catalina Cabrer, en el Consejo Europeo de Empleo y Política Social - CAIB

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social del Govern, Catalina Cabrer, ha intervenido en el Consejo Europeo de Empleo y Política Social, en representación de todas las comunidades autónomas, reclamando soluciones compartidas ante la falta de mano de obra.

Según ha informado su Conselleria, Cabrer ha expresado el apoyo de las autonomías al plan europeo para abordar la escasez de mano de obra y ha reivindicado el papel de las comunidades en el despliegue de las políticas de empleo.

"Como responsables de la ejecución de las políticas activas de empleo y de la formación profesional, las comunidades autónomas reconocemos la utilidad del plan para avanzar en el objetivo común de atraer, formar y retener talento", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado los factores estructurales identificados por los organismos europeos y compartidos por todos los territorios: el envejecimiento demográfico, la transformación digital, la transición sostenible y las dificultades para cubrir vacantes en sectores clave.

Según la consellera, es necesario reforzar las herramientas de coordinación y la capacidad de adaptación territorial. Así, ha señalado que esta hoja de ruta está alineada con el Plan de Empleo de Calidad de Baleares como marco estratégico de referencia.

"Subrayamos la relevancia de una gobernanza multinivel efectiva, la contribución de los observatorios autonómicos, la coordinación entre los servicios de empleo y la formación y la adaptación territorial de instrumentos como el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, que son esenciales, al igual que los fondos europeos", ha dicho.

Finalmente, Cabrer ha reafirmado el compromiso de las comunidades autónomas con una estrategia compartida para construir un mercado laboral "robusto, inclusivo y sostenible". "Reafirmamos nuestro compromiso hacia un plan de acción orientado a atraer, formar y retener talento, garantizando el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y un mercado laboral más inclusivo y sostenible", ha concluido.