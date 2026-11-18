La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, en la Estrategia Europea para las Comunidades Costeras. - CAIB

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, ha reclamado un mayor reconocimiento del papel de las islas en la Estrategia Europea para las Comunidades Costeras.

Lo ha hecho durante su participación en la sesión de la comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones (CdR), en la que se ha llevado a cabo un primer intercambio de puntos de vista sobre el futuro dictamen relativo a la Estrategia Europea para las Comunidades Costeras.

Durante la sesión, el Govern ha expresado su apoyo a esta estrategia, que considera una oportunidad para reforzar la prosperidad, la resiliencia y la calidad de vida de las comunidades costeras.

En este sentido, ha defendido que los territorios insulares sean reconocidos como parte esencial de esta realidad y que se incorporen expresamente al desarrollo de las políticas costeras europeas, sin quedar al margen por el hecho de disponer de una estrategia insular propia.

Ramis ha recordado que las islas cuentan con una estrategia europea específica que reconoce sus particularidades y las desventajas estructurales recogidas en el artículo 174 del Tratado.

No obstante, ha insistido en que este reconocimiento no puede suponer que queden excluidas de otras políticas europeas que afectan directamente a su territorio.

En esta línea, el Ejecutivo balear ha defendido que la realidad insular y la realidad costera "son inseparables" y que deben tenerse en cuenta conjuntamente en el desarrollo de las políticas europeas, sin crear nuevas excepciones ni dejar ningún territorio al margen de una estrategia que también responde a las necesidades de las islas.

Así, se ha puesto el acento en que la conectividad, la movilidad, el abastecimiento, la actividad económica y buena parte de la prosperidad de los territorios insulares dependen directamente de las infraestructuras y los servicios marítimos y portuarios.

Por ello, cuestiones como la prosperidad local, los servicios portuarios, la conectividad, la resiliencia de las infraestructuras críticas y las cadenas de valor locales también responden a necesidades propias de las islas.

La realidad de Baleares, según el Govern, refleja esta vinculación, ya que la condición insular condiciona el desarrollo del territorio y sitúa a las islas en primera línea ante retos como la presión turística, las dificultades de acceso a la vivienda, la vulnerabilidad climática y la protección del entorno litoral.

Por este motivo, el Govern ha reclamado que la Estrategia Europea para las Comunidades Costeras y la Estrategia Insular de la Unión Europea se desarrollen de manera complementaria, aprovechando sus sinergias y evitando cualquier vacío en su aplicación.

La principal reivindicación trasladada por Ramis es que "las islas estén expresamente identificadas en el desarrollo de esta Estrategia Costera y que puedan acceder, en igualdad de condiciones, a sus instrumentos, iniciativas y oportunidades de financiación cuando las actuaciones respondan a sus necesidades".

Para el Govern, "las islas no necesitan una excepción para formar parte de las políticas costeras europeas, sino que se las reconozca como parte esencial de estas políticas y que no queden excluidas de una estrategia que también es suya".