El Govern reconoce un error de firma en adjudicaciones a interinos pero asegura que se revisaron todas las reclamaciones

La directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, comparece en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales - PARLAMENT

PALMA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Personal Docente y Centros Concertados, Joana Maria Cabrer, ha reconocido que se produjo un "error" en la firma de la resolución definitiva de las adjudicaciones de plazas a profesorado interino, pero ha asegurado que se revisaron todas las reclamaciones.

Así lo ha dicho Cabrer este miércoles en una comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales del Parlament solicitada por el PSIB para exponer su idoneidad en el cargo, que asumió el pasado 15 de julio.

"Hay una descoordinación en los procesos administrativos de firma, completamente de acuerdo, se corrigió y el hecho que no se haya corregido el anexo en esta resolución no significa que no se hayan tenido en cuenta todas las reclamaciones", ha sostenido.

Ante las críticas de PSIB y MÉS per Mallorca sobre esta cuestión, la directora general ha insistido en que todas las reclamaciones están "absolutamente revisadas" y ha achacado la firma de la resolución antes de que finalizara el plazo para reclamar a un "error administrativo de coordinación".

En este sentido, ha pedido a los grupos que "no pongan en duda" este procedimiento porque "no ayuda", ya que el sistema "realmente ha sido correcto".

Los diputados de PSIB y MÉS per Mallorca Amanda Fernández y Lluís Apesteguia, respectivamente, han reclamado explicaciones y responsabilidades a Cabrer por este proceso de adjudicaciones a interinos del pasado verano.

Según han criticado, la resolución definitiva se firmó dos horas antes de que finalizara el plazo de reclamaciones. "Esta práctica supone un menosprecio hacia el procedimiento", ha dicho Apesteguia.

En este sentido, la socialista ha preguntado cuántas reclamaciones hubo y por qué no se "tuvo en cuenta" ninguna. También ha hecho hincapié en que el Govern presume de un alto porcentaje de adjudicación de plazas pero que en los centros de secundaria "se quejan" de la falta de profesorado.

De su lado, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha reclamado que la Conselleria de Educación y Universidades exija a algunos centros concertados su incorporación al plan piloto de libre elección de lengua puesto que los colegios adheridos a dicho plan no cubren la totalidad de las Islas.

La 'popular' Anabel Curtó ha hecho referencia al acuerdo marco, firmado en la pasada legislatura, señalando que el Govern anterior lo suscribió "sin garantía de dotación presupuestaria" para hacerlo efectivo. "Ha sido este Govern el que ha puesto los recrusos encima de la mesa", ha destacado, agregando que esto demuestra "una manera de trabajar diferente".