El Govern reconoce la labor de las policías locales de Menorca con 15 Cruces al Mérito Policial - CAIB

MENORCA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Instituto de Seguridad Pública de Baleares, ha otorgado este lunes 15 cruces al Mérito Policial, 11 con distintivo verde y cuatro con distintivo blanco, a las policías locales de Menorca.

Este reconocimiento ha tenido lugar durante un acto celebrado en la sala multifuncional de Es Mercadal coincidiendo con la festividad de San Rafael, patrón de las policías locales.

La ceremonia ha estado presidida por el director general de Emergencias e Interior del Govern, Pablo Gárriz. También ha contado con la presencia de los alcaldes y alcaldesas de Es Mercadal, Ciutadella, Maó, Es Migjorn Gran, Es Castell y Ferreries. Igualmente, han estado presentes la jefa del Departamento de Interior del Govern, Margalida Ginard, el coordinador de los programas de Policía Tutor y Educación Vial, Rafel Covas, así como otros técnicos, autoridades y personalidades de la isla.

En concreto, se han impuesto 11 cruces al Mérito Policial con distintivo verde por haber dirigido, desarrollado y llevado a cabo sus tareas de forma ejemplar. Seis han sido para la Policía Local de Ciutadella --Luís Alfonso Sánchez Medina, Francesc Pallicer Pons, Josep Benejam Martorell, Juan José Barea Angulo, Purificación Sánchez Medina y Josep Jover Florit--, cuatro para Maó --Rafael Massanet Bagur, Cristina Juanico Pons, Sergi Vidal López y Pau Bestard Cantarellas-- y una para Es Migjorn Gran --Lluís Gomila Méndez--.

Además, también se han otorgado cuatro cruces al Mérito Policial con distintivo blanco, por 30 años de servicio policial, a Josep Benejam Martorell (Ciutadella), Antoni Cladera Barceló (Ciutadella), Carlos Veloso Fuentes (Es Castell) y Gregorio Chacón Villalonga (Maó).

En la misma ceremonia, el Govern también ha concedido condecoraciones honoríficas a personas y entidades ajenas a los cuerpos de policía local, que han recaído sobre la empresa pública Silme; el jefe de la Agrupación de Protección Civil de Es Castell, Pere Payeras; el capitán jefe de la Base Militar de Sant Isidre de Maó, David Celdrán Andreo, y el arquitecto técnico del Ayuntamiento de Maó, Joan Ximénez Melià. También ha habido espacio para felicitaciones públicas y menciones especiales otorgadas por el director general Pablo Gárriz a miembros de los cuerpos de las policías locales de Es Castell y Maó, así como a la directora del instituto Biel Martí de Ferreries, Joana Fullana Gomila.

Para finalizar, se han entregado cuatro sellos de calidad profesional a los municipios de Maó, Ciutadella, Alaior y Es Mercadal, correspondientes a los programas de Educación Vial o Policía Tutor organizados por el Govern a través del Instituto de Seguridad Pública de Baleares.