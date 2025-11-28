Govern reconoce que es "relativamente probable" que el techo de gasto caiga en el pleno pero continúa negociando con Vox

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo
PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha reconocido que es "relativamente probable" que el techo de gasto --que se vota el próximo martes en el Parlament-- sea rechazado, aunque ha asegurado que continúa negociando con Vox.
En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, Costa ha apuntado que las conversaciones con los de Santiago Abascal no avanzan porque el Govern no conoce sus exigencias para apoyar el techo de gasto.
Igualmente, ha afirmado que no se plantea "en absoluto" retirar el techo de gasto y, por otro lado, ha dicho que seguramente el PSIB votará en contra, después que no haya sido posible llegar a un acuerdo.