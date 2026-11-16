El Govern reconoce siete comercios 'Emblemàtics' de Es Mercadal - CAIB

MENORCA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Ayuntamiento de Es Mercadal han entregado este lunes las placas a los siete comercios del municipio adheridos al proyecto 'Emblemàtics Balears', que tiene como objetivo la protección y la visibilización del tejido comercial de proximidad.

El alcalde de Es Mercadal, Joan Pallisser, y la gerente de la Agencia de Desarrollo Regional (ADR Baleares), Silvia Delgado, han visitado los establecimientos acompañados por el regidor de Comercio, Cristóbal Pons, y el regidor de Hacienda, Carlos Rotger.

En concreto, los negocios de Es Mercadal reconocidos han sido Mobles Martí, la tienda de artesanía ArtSpai, Carnisseria i Menjars Febrer, la ferretería Cas Llauner, la tienda de ropa Ca n'Auxili y las panaderías Cas Sucrer y Can Pons.

El programa del Govern 'Emblemàtics Balears' tiene entre sus objetivos poner en valor la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos más representativos e impulsar el comercio local, ha señalado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

A pesar de que la iniciativa se centra en los comercios catalogados, el resto del tejido comercial se beneficia de ella, puesto que también funcionan como elemento tractor y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las Islas.

Desde el Govern han explicado que los ayuntamientos son los encargados de catalogar los negocios, siguiendo un manual establecido por la ADR Baleares que define los criterios.

Un establecimiento se puede clasificar en tres categorías principales, arraigado (con un oficio o producto singular), con historia (si supera los 75 años de actividad), y con patrimonio (si cuenta con elementos patrimoniales destacados). Los comercios que cumplen las tres categorías son denominados Emblemàtics.

Con las nuevas incorporaciones de Es Mercadal, Menorca tiene 71 emblemáticos de cinco municipios: Alaior (cuatro), Ciutadella (21), Es Mercadal (siete), Ferreries (diez), y Maó (29). En Baleares, actualmente, hay 412 negocios emblemáticos de 34 localidades.