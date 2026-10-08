El Govern recopila las necesidades en materia de costas de los ayuntamientos de Menorca

Archivo - Vista general del puerto de Mahón. - EUROPA PRESS - Archivo

MENORCA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha finalizado este jueves la ronda de contactos mantenida con los ayuntamientos costeros de Menorca para recopilar sus principales necesidades en materia de litoral para trasladarlas a la Administración General del Estado en aquellos ámbitos que son de su competencia.

Los encuentros han permitido recabar las actuaciones y necesidades planteadas por los municipios de Alaior, Ciutadella, Es Castell, Es Mercadal, Es Migjorn Gran, Ferreries, Maó y Sant Lluís.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha subrayado que las propuestas abarcan diferentes ámbitos relacionados con la conservación y el mantenimiento del litoral, la seguridad de los usuarios, la accesibilidad, la protección de los sistemas dunares y la mejora de infraestructuras y equipamientos vinculados a las zonas costeras.

Entre las actuaciones planteadas por los ayuntamientos se incluyen intervenciones para la mejora y el mantenimiento de playas y sistemas dunares, la reparación de pasarelas y accesos, la mejora de la accesibilidad a las zonas de baño, la consolidación de taludes y acantilados e intervenciones en diferentes muelles, varaderos y rampas de varada.

También se han planteado medidas para la reparación y mejora de plataformas de baño y otras infraestructuras litorales, así como intervenciones para la prevención y protección frente a los efectos de los temporales y otros fenómenos meteorológicos.

Del mismo modo, varias de las propuestas municipales hacen referencia a zonas que han sufrido afecciones derivadas de temporales y de la dana de agosto de 2024, así como a actuaciones de conservación y mantenimiento vinculadas a la seguridad y al uso de los espacios costeros.

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha recopilado las peticiones recibidas de los municipios y las trasladará al Ministerio competente para que puedan ser valoradas dentro del ámbito de sus atribuciones y de acuerdo con las prioridades y procedimientos correspondientes.

Asimismo, el Govern ha reiterado la solicitud de convocar la comisión mixta prevista en materia de costas como espacio de coordinación entre las administraciones para abordar las necesidades de Baleares en relación con el litoral.

En este marco, el Ejecutivo autonómico mantiene también la petición de que los recursos obtenidos mediante el canon por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre puedan revertir en Baleares y contribuir a atender las necesidades de conservación, mantenimiento y mejora del litoral.