El Govern reforzará en los próximos meses la presencia del producto local en las ferias de Baleares

Muestra y feria de producto local, en el marco del Día de Baleares - CAIB

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural reforzará en los próximos meses la presencia del producto agroalimentario local en las ferias de Baleares, con el objetivo de aumentar su promoción y facilitar el contacto directo entre elaboradores, productores y consumidores.

Esta iniciativa se articula en el marco de ferias consolidadas del calendario local, refuerza la presencia de elaboradores y productores agroalimentarios locales y facilita el contacto directo con los consumidores, ha apuntado la Conselleria en una nota de prensa.

Según el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, esta fórmula permite aprovechar eventos ya consolidados para dar más visibilidad al producto local y generar espacios de proximidad y confianza entre productores y consumidores.

"Estos espacios se convierten en puntos de encuentro que favorecen una relación directa con el cliente final, refuerzan el vínculo con el sector primario y contribuyen a generar oportunidades de venta para nuestros productores, al tiempo que ponen en valor la calidad, la diversidad y el valor añadido de los productos de proximidad", ha señalado.

La próxima acción de este calendario se celebrará el día 12 de abril en Muro, en el marco de la 'Fira de Sant Francesc', dedicada a la agricultura, la artesanía y la ganadería. Así, el Govern habilitará un espacio específico de producto local, con la participación de 21 productores.

También estará presente Hort de Can Gall, de Muro, con espacio propio dentro de la feria. Entre los participantes habrá productores de vino y bebidas, como 7103 Petit Celler, Bodega Can Morgan y Licors Tramuntana; productores de miel como Beia Negra e Illa de Mel, y elaboradores de aceite como Somage.

Además, participarán queserías como Formatges Cas Ferrer de sa Font, quesos Fet a Son Garrova, quesos Sa Vinya, Quesos Binibeca, S'Ullestrar y S'Arangí; así como elaboradores de embutidos como Ca's Sereno y Embutidos Aguiló.

La oferta se completa con productores de confituras y productos agrarios como Picó Ximelis, Sa Casa Pagesa y Explotación Agraria Son Aloy, y con iniciativas innovadoras como Bon Bessó. También participará la Fundación Estel de Llevant - T'Estim.

Estas actuaciones continuarán a lo largo de los próximos meses en el marco de diversas ferias municipales. El día 1 de mayo, en la 'Fira Espectacle de Ses Salines', participarán 25 productores y elaboradores de producto local.

En concreto, habrá productores de vino y bebidas, como Bodega Can Morgan, Petit Celler (Pla de Buc), Son Grau, Bodega Oloron, bodega Terra Ión, Mandragora Hidromel, Mallorca Distillery, Licors Tramuntana y Licors Moyà.

Además, participarán elaboradores de aceite y derivados, como Oli de Son Matge y Pedro Osuna, así como productores de vinagre como Vinagrera Colomera.

Finalmente, habrá productores de miel, como Beia Negre, y queserías como quesos Sa Vinya, Finca S'Ullestrar, Formatges Binibeca, Cavalleria Nova y Santa Cecília Ferreries SRM.

La oferta se completa con elaboradores de confituras y productos agrarios, como Manuel Picó Bonnin y Sa Casa Pagesa; productores de caracoles, como Caragols Son Pou; iniciativas de productos especializados, como Butxi Hot Sauce; elaboradores de productos de horno y pastelería, como Pep Trias, y embutidos como Can Blai.

Las actuaciones continuarán el 31 de mayo, en Manacor, en el marco de las 'Fires i Festes de Primavera', y los días 13 y 14 de junio, en Son Servera, durante las fiestas de Sant Joan, dentro de un calendario de acciones que se irá ampliando en los próximos meses.