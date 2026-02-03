El Govern afirma que ya ha llegado a acuerdos con los trabajadores de SFM para mejorar la seguridad

Archivo - Un tren en los talleres de SFM.- CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA, 3 (EUROPA PRESS)

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha afirmado que su departamento ya ha llegado a acuerdos con el comité de empresa de Serveis Ferroviaris de Mallorca y ha reivindicado su talante negociador.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament, el primero del año, al ser preguntado por el diputado de Vox Sergio Rodríguez y el de Unidas Podemos José María García acerca de la seguridad de los servicios ferroviarios de Mallorca.

"El tren y el metro son seguros, y quiero hacer un llamamiento a la tranquilidad de la ciudadanía", ha dicho Mateo, destacando el aumento de las inversiones en mantenimiento respecto al Govern del Pacte para "corregir años de infradotación".

El conseller, además, ha puesto en valor un estudio realizado por una empresa suiza que ha analizado el estado de las vías y ha determinado que estas cumplen con "los niveles más altos de seguridad geométrica".

Sobre las negociaciones con el comité de empresa de SFM, que por el momento han permitido desconvocar los paros parciales que fueron convocados, Mateo se ha mostrado abierto al diálogo "Para seguir mejorando en calidad".

Sobre la misma cuestión le ha preguntado el diputado por Unidas Podemos, José María García, ante quien Mateo ha reiterado la voluntad del Govern de pactar con la representación legal de los trabajadores algunas de las 48 medidas en materia de seguridad que estos plantearon.

"Los paros están desconvocados, las reuniones siguen, muchos puntos se han aceptado y hay un acuerdo entre SFM y los trabajadores. Vamos a seguir trabajando en esa línea", ha subrayado.

El debate se ha producido en el marco de los accidentes ferroviarios mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). Rodríguez ha cargado la responsabilidad sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de crear "un reinado del terror".

"Nos infunde miedos cósmicos, como el cambio climático, y otros muy reales, como alquilar una casa, que nuestra casa sea ocupada, a contratar a un trabajador, a abrir una empresa... Y ahora, miedo a algo tan ordinario como subir a un tren", ha dicho.

García, por si parte, ha considerado que el presente de los servicios ferroviarios de Mallorca "no parece ser el más prometedor para la seguridad y la calidad, ni para los trabajadores ni para los usuarios".

Esto se debe, a su parecer, a la "falta de voluntad" del Govern para negociar con los trabajadores. "Hasta que no anunciaron movilizaciones, contestaron a sus reivindicaciones con soberbia", ha manifestado.

