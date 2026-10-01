El Govern reivindica el "protagonismo" de los pescadores en la gestión y la conservación de los recursos marinos

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, inaugura la II Jornada de Pesca Sostenible de Palma. - CAIB

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern, Joan Simonet, ha reivindicado el "protagonismo" de los pescadores en la gestión y la conservación de los recursos marinos de Baleares.

Lo ha hecho este jueves durante la inauguración de la II Jornada de Pesca Sostenible de Palma, organizada por el Grupo de Acción Local de Pesca (GALP) Mallorca y que reúne a pescadores, científicos, administraciones y entidades vinculadas al mar para abordar los principales retos del sector.

Durante su intervención, según ha indicado la Conselleria en un comunicado, Simonet ha destacado especialmente que sea el propio sector pesquero, mediante el GALP Mallorca, quien impulse unas jornadas centradas en la sostenibilidad.

"Quien vive del mar es el primer interesado en conservarlo. Por eso defendemos que los pescadores tengan cada vez más protagonismo en las decisiones sobre la gestión de los recursos", ha señalado.

El conseller ha remarcado que el modelo por el que apuesta el Govern es uno basado en la participación del sector, el conocimiento científico y la cogestión. "No se trata de tomar decisiones desde un despacho y después comunicarlas al sector. Los pescadores conocen el mar, saben cómo han evolucionado los recursos y deben participar en las decisiones sobre su gestión", ha afirmado.

Este planteamiento forma parte del Plan de Conservación Marina del Govern, que incluye 28 medidas distribuidas en ocho ejes y que tiene como objetivo mantener o recuperar el buen estado de los ecosistemas marinos, haciendo compatible la conservación con las actividades que dependen del mar.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha participado en la jornada con una ponencia en la que ha expuesto las medidas que ya se han puesto en marcha de dicho plan. En la actualidad, ha destacado, el 90% de la flota pesquera profesional de Baleares está integrada en planes de cogestión y el objetivo es alcanzar el 100% antes de 2030.

El director general también se ha referido al Plan de Pesca de Arrastre, que el sector está elaborando con WWF y científicos del IEO, y al Plan de Pesca Artesanal de las Bahías de Alcúdia y Pollença. Además, la Conselleria trabaja con el sector y Calant Xarxes en un sistema de certificación para los establecimientos que sirven pescado local, legal y sostenible.

"Necesitamos un mar en buen estado y recursos pesqueros que tengan futuro, pero también necesitamos pescadores que puedan seguir viviendo de su trabajo. Una cosa no se entiende sin la otra", ha manifestado Simonet.

RELEVO GENERACIONAL Y COMERCIALIZACIÓN

La II Jornada de Pesca Sostenible de Palma incluye durante este jueves y viernes días diferentes ponencias, mesas redondas y talleres sobre algunos de los principales retos de la pesca.

La primera jornada aborda cuestiones como la conservación marina, los dispositivos para reducir la captura accidental de tiburones, el consumo responsable de productos del mar balear, la experiencia de los propios pescadores, la ciencia pesquera colaborativa y los proyectos impulsados por el GALP Mallorca.

La jornada del viernes pondrá el foco especialmente en el relevo generacional y la comercialización del pescado en Mallorca, dos de los retos que condicionan el futuro del sector. También se abordará la colaboración entre pescadores y científicos y se compartirán experiencias y proyectos desarrollados por diferentes grupos de acción local de pesca.

Simonet ha agradecido al GALP Mallorca la organización de las jornadas y ha remarcado la importancia de crear espacios en los que el sector, los científicos y las administraciones puedan compartir experiencias y plantear conjuntamente las medidas de futuro.

"La conservación es más eficaz cuando el sector participa y la asume como propia. Jornadas como estas demuestran que los pescadores no solo deben formar parte de este proceso, sino que pueden tener un papel protagonista", ha concluido.