El Govern remite a las administraciones locales el protocolo de actuación ante las colonias felinas

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha remitido a los ayuntamientos, a los consells insulares y a la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) el protocolo marco para la gestión de colonias felinas.

Se trata de un documento técnico elaborado para cumplir con las obligaciones establecidas en ley estatal de protección de los derechos y el bienestar de los animales y que ofrece un marco común y homogéneo destinado a orientar a las administraciones locales en la elaboración de sus programas municipales de gestión de las colonias felinas.

Elaborado en coordinación con la Dirección General de Medio Natural, el Servicio de Salud Ambiental, los departamentos de Caza de los consells y el Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares, el documento recoge los criterios esenciales que deben regir cualquier intervención sobre poblaciones felinas comunitarias.

Entre ellas, el registro y censo de colonias, la identificación de los animales, los protocolos sanitarios, la atención veterinaria, la alimentación, la higiene, la vigilancia y la aplicación del método CER como estrategia prioritaria de control poblacional.

El protocolo, según ha informado la Conselleria en un comunicado, también destaca la importancia de la formación del personal municipal, del voluntariado y de las entidades colaboradoras, que deberán actuar siempre con la acreditación correspondiente y con los conocimientos adecuados.

Además, subraya la necesidad de disponer de espacios idóneos para la acogida temporal de animales cuando sea necesario, refuerza la lucha contra el abandono y la reproducción no controlada y recuerda la necesidad de incorporar procedimientos específicos para situaciones como conflictos vecinales, zonas sensibles o emergencias.

El marco normativo que recoge el protocolo, que también ha sido remitido también a entidades animalistas, responde a las exigencias de la normativa estatal, que atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad directa sobre los gatos comunitarios.

En este sentido, el documento busca facilitar la aplicación práctica de estas obligaciones y garantizar una actuación coordinada entre instituciones.

"Constituye una herramienta esencial en el actual marco legal, porque proporciona a los municipios una referencia clara basada en criterios técnicos y en el cumplimiento de la normativa estatal. La gestión de las colonias felinas requiere rigor, coordinación y diálogo entre todos los actores implicados para garantizar el bienestar animal, la salud pública y la protección del medio natural", ha explicado el director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Fernando Fernández.

El responsable autonómico ha recalcado que se trata de un documento vivo y que, por lo tanto, será revisado y enriquecido tras un primer período de aplicación de seis meses durante el cual se recogerán aportaciones y sugerencias de las administraciones locales y de las entidades colaboradoras.

A finales del próximo mes de enero, en colaboración con el Colegio Oficial de Veterinarios, la Conselleria organizará una jornada técnica de presentación en la que se debatirá sobre el protocolo y que tendrá como objetivos resolver dudas, compartir experiencias y avanzar hacia una gestión más eficiente de las colonias felinas.