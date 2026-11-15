El Govern renueva las condiciones y plazos para la adjudicación de amarres de temporada para las embarcaciones de recreo

Archivo - Amarre en uno de los puertos de PortsIB. - CONSELLERIA DEL MAR Y CICLO DEL AGUA - Archivo

PALMA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha actualizado el procedimiento de adjudicación de amarres en tránsito de temporada para embarcaciones de recreo en los puertos de gestión directa de la comunidad autónoma.

La nueva Instrucción 1/2026 sustituye a la Instrucción 2/2022, que había quedado desfasada ante la evolución de los procedimientos administrativos y las necesidades actuales de gestión portuaria.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y el Ciclo del Agua ha indicado que la actualización introduce cambios importantes que afectan directamente a los usuarios, especialmente en la presentación de solicitudes, los plazos de adjudicación, la duración de los amarres y las condiciones económicas.

El nuevo procedimiento tiene como objetivo adaptar la normativa a la tramitación electrónica, unificar los criterios de adjudicación en los puertos de gestión directa y establecer unas condiciones más claras para los solicitantes. Asimismo, permite mejorar la organización de las plazas disponibles y facilitar su asignación mediante un calendario y unos requisitos comunes para todas las instalaciones afectadas.

Una de las principales novedades es que las solicitudes deberán presentarse obligatoriamente por vía electrónica, a través del trámite habilitado en la sede electrónica de PortsIB. Este sistema sustituye al formulario utilizado hasta ahora y permite centralizar el procedimiento administrativo.

LAS SOLICITUDES SE PRESENTARÁN DURANTE EL MES DE ENERO

Otro de los cambios más relevantes es el adelanto del calendario de solicitudes. Hasta ahora, el plazo comenzaba el primer lunes posterior al 6 de enero y finalizaba el 28 de febrero. Con la nueva instrucción, las solicitudes podrán presentarse desde las 10.00 horas del primer día hábil del año hasta el 31 de enero a las 24.00 horas.

También se adelantan las fechas de publicación de las listas. La relación provisional de personas admitidas y excluidas se publicará el 2 de marzo, mientras que el período de alegaciones permanecerá abierto hasta el 15 de marzo. La lista definitiva se publicará el 18 de marzo, frente al 1 de abril establecido anteriormente. La asignación de los amarres y su comunicación a los interesados se realizará entre el 1 y el 30 de abril.

La nueva regulación también modifica la duración mínima de las estancias. El período mínimo de amarre pasa de 15 a 30 días, y las solicitudes deberán corresponder a meses naturales completos. De esta manera, se establece un sistema de ocupación mensual para los amarres de tránsito de temporada.

Además, la lista definitiva de solicitantes tendrá una vigencia de tres años naturales, una duración que no estaba expresamente contemplada en la instrucción anterior. Esta medida permitirá utilizar las listas aprobadas durante varias temporadas, sin necesidad de repetir anualmente todo el procedimiento, salvo en los supuestos excepcionales previstos en la normativa.

NUEVOS REQUISITOS

La instrucción también concreta los requisitos que deberán cumplir los interesados. Entre ellos, establece que el solicitante deberá acreditar la titularidad de, al menos, el 50% de la embarcación mediante la correspondiente hoja de registro marítimo. Asimismo, deberá aportar la póliza y el recibo del seguro obligatorio, que tendrá que incluir expresamente la cobertura por hundimiento y remoción de restos.

La tramitación electrónica elimina la necesidad de adjuntar una copia del DNI, aunque seguirá siendo obligatorio facilitar los datos de identificación. Por otra parte, se permitirá presentar una solicitud por usuario, temporada e instalación portuaria, de modo que una misma persona podrá solicitar amarres en diferentes puertos.

También se modifica el sistema de comunicaciones. A partir de ahora, los avisos de disponibilidad de amarres se realizarán exclusivamente mediante correo electrónico, en sustitución del sistema anterior, que combinaba mensajes SMS, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Los interesados dispondrán de un plazo de 72 horas desde el envío del aviso para aceptar el amarre ofrecido. Si no responden dentro de ese período, se entenderá que renuncian a la plaza y esta se ofrecerá al siguiente solicitante de la lista.

En materia económica, la nueva instrucción establece un plazo máximo de 15 días desde la aceptación del amarre para abonar las tasas portuarias correspondientes, siempre antes de ocupar la plaza asignada.

Asimismo, introduce una nueva posibilidad de devolución de las tasas abonadas. Los usuarios podrán solicitar su reintegro cuando comuniquen por escrito la renuncia con una antelación mínima de 15 días respecto al inicio del período autorizado. Superado ese plazo, la devolución no procederá, salvo en los supuestos excepcionales contemplados en la instrucción.

Por último, la actualización permite ofrecer amarres en base que se encuentren temporalmente vacantes a las personas inscritas en las listas definitivas de tránsito de temporada, incluso fuera del período estival. Esta posibilidad amplía la utilización de las listas durante la temporada baja y permite aprovechar las plazas disponibles en los puertos de gestión directa.

Con esta actualización, PortsIB sustituye una regulación vigente desde 2022 por un procedimiento adaptado a los actuales sistemas de gestión administrativa, con nuevos plazos, requisitos y condiciones que los usuarios deberán tener en cuenta de cara a las próximas temporadas.